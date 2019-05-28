Son Dakika Haberleri: 46. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali
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46. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali

2 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 46'ıncısı düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali hazırlıkları devam ediyor.

46. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 46'ıncısı düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali hazırlıkları devam ediyor.
Silifke Belediye Başkan vekili Sadık Altunok, beraberinde Belediye Festival Komitesi Koordinatörü Eyüp Arslan ile birlikte İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir'i ziyaret edip, festival çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Cinbir, yaptığı konuşmada, festivale her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Düzenli olarak her yıl kutlanan festivali bu yılda birlik ve beraberlik içerisinde kutlamayı arzu ettiklerini belirten Cinbir, "Devam eden festival çalışmalarımızı bugünden itibaren daha da hızlandıracağız. Festivali halkımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve tüm resmi kurumlarımızla birlikte coşku içerisinde kutlayacağız." dedi.
Altunok ise festivalin Ramazan nedeniyle 19-23 Haziran tarihleri arasında yapılacağını ifade etti.
Yöreye özgü Yörük kıl çadırlarının kurulması, yöresel yemek ve ilçede yetişen meyvelerin hem tanıtılması hem de gelen konuklara ikram edilmesi yönünde başlatılan çalışmalar devam ettiğini kaydeden Altunok, festival kapsamında, sergi açılışları, yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri, sportif faaliyetler, ses yarışmaları, yöresel batırık ve yoğurt yarışmaları düzenleceğini söyledi.
Altunok, festival kapsamında ünlü ses sanatçılarının da sahne alacağını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:38 Kaynak: AA
Mersin, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, Silifke, Güncel
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