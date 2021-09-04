Üye Girişi
46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı - Son Dakika

46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı

04.09.2021 10:38

Gaziantep'te eski erkek arkadaşı tarafından önce darbedilen ardından arabadan atılan 46 yaşındaki kadının yüzünde ve vücudunda sıyrıklar ile yaralar oluştu. Araçtan inip talihsiz kadının tekrardan arabaya bindiren saldırgan, kadını bir süre daha darbettikten sonra hastane önüne atıp kaçtı. Burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan kadın "Sürekli beni darbediyor, şikayet ettim ama elini kolunu sallayarak dolaşıyor" diyerek yardım istedi.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre evinin yakınlarında hava almaya çıkan Nuray Koçak, yanına yaklaşan ve evine bırakacağını iddia eden erkek arkadaşı İ.H.S.'nin ısrarı üzerine arabasına bindi.

TALİHSİZ KADINI ARAÇTAN ATTI

Arkadaşı, arabasına binen Nuray Koçak'ı evinin önüne bırakmak yerine şehir dışında bir yere götürmek istedi. Bu esnada arabadan inmeye çalışan talihsiz kadın, arkadaşı tarafından tekrar arabaya bindirildi. Araçla bir süre daha ilerleyen İ.H.S. isimli şahıs, şehir dışına çıkınca kapıyı açarak Nuray Koçak'ı arabadan aşağı attı.

HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI

Yere düşünce kafasını zemine çarpan talihsiz kadının burnu kırılırken, yüzünde ve vücudunda sıyrıklar ile yaralar oluştu. Daha sonra aracı durdurarak aşağı inen şahıs, Nuray Koçak'ı yerde de bir süre darbettikten sonra araca tekrar bindirerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne atarak uzaklaştı.

"BENİ SÜREKLİ DÖVÜP ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

Yaşadığı olayın ardından bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ve şahıs hakkında şikayetçi olan Nuray Koçak, yaşadıklarını anlattı. Kendisine bunları yapan şahsın kendisini ölümle de tehdit ettiğini iddia eden Nuray Koçak, "Şahıs, geçmişte arkadaşlık yaptığım birisi. İyi bir insandı, oturup kalkıyorduk. Yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk. Ondan sonra bu insan 90 derece, hatta 100 derece döndü. Takıntılı olmaya başladı. Yani bu adam durmuyor. Denk getirdiği zaman beni darbediyor. Devamlı yüzüme, gözüme, kafama vuruyor. Hastanelerde ifade veriyorum ama hiçbir şey çıkmıyor ve bu adam tutulmuyor. Geçenlerde şikayet ettim. Arabası tutulmuş ve arabasından silahı alınmış ve şimdi bunu kin ediyor. 'O silahla seni vuracaktım, seni öldürecektim diyor. Benim silahım da gitti diyor. Bir daha silah bulamayacağımı mı zannediyorsun diyor'" dedi.

"BENİM ELİMDEN ÇOK ÇEKECEKSİN"

Son yaşadığı olayı anlatan 46 yaşındaki talihsiz kadın, "Son olayda da Yeşilsu civarında bir tane midyeci var. Midyecinin orada durdum midye yerim filan diye. Orada karşılaştık. Ne oluyor dedim. O da, 'seninle konuşacaklarım var, seni evine bırakayım' dedi. 'Tamam' dedim. Evim yakındı ama evimde durmadı ve bastı yola devam etti. Belli ki değişik bir amaçla gelmişti. Üniversitenin oradaki polislere seslendim, sesimi duyuramadım. Aşağı atladım, üniversite taksisi beni almadı. Tekrar beni tuttu ve araca bindirdi. Telefonumu elimden aldı. Tekrar arabaya bindik. Burç kavşağının orda beni arabadan aşağıya atınca, yüzüstü düştüm ve burnum kırıldı. Kanamaya başlayınca kafamı kaldıramadım. Tekrar ayağı ile kafama, sırtıma vurmaya başladı. Dedim beni burada bırak ben öleyim. O da 'yok, ölmeyeceksin, sürüneceksin' diye karşılık verdi. 'Daha benim elimden çok çekeceksin' dedi. Tekrar arabaya sürükledi ve arabaya bindirdi. Üniversite hastanesinin önünde kapıyı açtı, hastanede önüne beni yuvarladı ve çekti gitti. Ben zaten o an bayılmışım" ifadelerini kullandı.

HER YERİ YARA İÇİNDE

Olay sonrası hastanede bir süre tedavi gördüğünü ve can güvenliğinin olmadığını da vurgulayan Nuray Koçak, "Burnumda kırık var, dişlerimde sallanmalar, çene kemiğimde çatlaklar oluşmuş. Kulağımda biraz işitme kaybı var. Yüzüm sürekli şişiyor. Daha da neler olduğu belli değil" şeklinde konuştu.

"BEN ÖLDÜKTEN SONRA MI BU KİŞİYİ TUTACAKLAR?"

Benzer olaylarla medyada çok karşılaştığını ve böyle bir olayın kendi başına geleceğini tahmin etmediğini de belirten ve yetkililerden yardım isteyen Koçak, "Televizyonlarda böyle olaylar görüyordum ve inanamıyordum. Benim başıma da geldi. Ben öldükten sonra mı bu kişiyi hakim, savcı tutacak. Savcılığa gittim. Gördüğünüz zaman arayın, polis gelsin diyor. Ben ne yapacağım. Benim can güvenliğim bile yoktur. Bugün bana ise yarın çocuklarıma gelip bulaşacak bu insanlar. Çok çaresizim. Yakalanmasını istiyorum. Hastanede yatıyordum, kapının eşiğinden, 'Sen benden şikayetçi oldun. Düştüm, demedin değil mi? Senle hesabımız daha bitmedi' dedi ve gitti. Bunu polis de mi görmedi. Endişeliyim, sokağa çıkamıyorum. Her köşede, bir yerlerde bekliyor beni" diye konuştu.

46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nuray Koçak, Gaziantep, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor 11:05 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı 10:51 Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı
600 liralık borç kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı 10:45 600 liralık borç kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır 10:09 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Oğlunun ev ödevi, babanın ahşap yeteneğini ortaya çıkardı 09:10 Oğlunun ev ödevi, babanın ahşap yeteneğini ortaya çıkardı
Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi 08:54 Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu 19:54 Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu

Son Dakika Haberleri
11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
11:06 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu
11:04 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
10:50 Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı
10:47 Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı
10:44 600 liralık borç kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
10:42 Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin
10:38 46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı
10:08 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır
09:49 Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı
Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı         
11:13
50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu         
11:07
Karısına Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti         
10:55
Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı         
10:48
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı         
08:59
Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü         
23:21
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 11:17:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement