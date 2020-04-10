46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu - Son Dakika Spor

46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu

25 dakika önce

Kendisinden 16 yaş küçük olan Costanza Caracciolo ile birliktelik yaşayan Vieri, 46. yaşında baba oldu. Vieri-Costanza çifti bebeklerine Stella ismini koydu. Efsane futbolcu, İtalya'dan ayrılıp Miami'ye taşınmıştı.

46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu, System.String[]

Eski İtalyan futbol Christian Vieri, Miami'de sürdürdüğü renkli hayatında ikinci kez baba oldu. Televizyon yıldızı Costanza Caracciolo ile birlikte olan Vieri, 46. yaşında bir çocuğunu daha kucağına aldı.

Inter formasıyla akıllarda kalan ünlü futbolcu, aktif futbol kariyerini bitirdikten sonra bambaşka bir kimliğe büründü. Vieri, Miami'de part-time DJ'lik işi yaparken kariyerini bitiren diğer futbolculardan çok daha farklı bir yol haritası çizdi.

46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu

BOATENG'İN EŞİ İLE DE GEÇMİŞTE BİRLİKTELİK YAŞAMIŞTI

Vieri'nin aşk hayatı da geçmişte oldukça çalkantılı geçmişti. İtalyan futbolcu, şu anda Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng ile birlikte olan Melissa Satta ile birliktelik yaşamıştı.

46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Melissa Satta

VİERİ'DEN 16 YAŞ KÜÇÜK

Ünlü futbolcudan 16 yaş küçük olan televizyon sunucusu Costanza ise ilk bebeğine kavuştu. Vieri - Costanza çifti bebeklerine Stella ismini koydu.

46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Costanza
Futbol, Miami, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:45 

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