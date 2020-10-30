46 yetim öğrenciye Bayram hediyesi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Yığılca Kaymakamlığı Cumhuriyet Bayramı kapsamında 46 yetim ve öksüz öğrenciye çalışma masası ve sandalyesi hediye ederek eğitime destek verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çeşitli etkinlikler ile Düzce'de gerçekleştirilirken Yığılca Kaymakamlığı çok farklı bir kutlama gerçekleştirdi. İlçede ikamet eden 46 yetim ve öksüz öğrenciye Cumhuriyet Bayramı hediyesi hazırlandı. Öğrencilerin evlerine tek tek gidilerek çalışma masası ve sandalyesi hediye edildi. Eğitime destek çalışması gerçekleştiren Kaymakamlık, öğrencilerin mutlu olması için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. - DÜZCE