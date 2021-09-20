46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Masası ekipleri, aranan bir kişiyi şehir dışına çıkmadan yakaladı. Şahsın cinayet, uyuşturucu, dolandırıcılık ve fuhşa teşvik suçlarından 46 yıl hapis cezası ile aranan M.Ç. olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Halil Ulubey/İHA)