46 yıl sonra gelen gurur - Son Dakika

46 yıl sonra gelen gurur

12.11.2020 14:05
46 yıl sonra gelen gurur, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na asker olarak katılan 67 yaşındaki İbrahim Bülbül'e, aradan geçen 46 yılın ardından hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hem de Türkiye tarafından gazilik unvanı verildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na asker olarak katılan 67 yaşındaki İbrahim Bülbül'e, aradan geçen 46 yılın ardından hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hem de Türkiye tarafından gazilik unvanı verildi.

1974 yılında askerliğini denizci olarak yapan ve Silifke mayın arama tarama gemisinde görev yapan İbrahim Bülbül, Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Harekat sırasında bir patlama sonucu yaralanan İbrahim Bülbül, askerliğini bitirdikten sonra memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine döndü. Sonraki yıllarda kendisine gazi olabileceğini söyleyen kişilerin telkinleri ile Osmaniye'de askeri yetkililerle görüştü. Bülbül, bu şekilde bir gazilik unvanı olamayacağının bilgisini aldı. Aradan geçen 46 yıldan sonra İbrahim Bülbül'ün oğlu gazilerle yaptığı sohbette babasının da Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını söyledi. Kıbrıs gazilerinin İbrahim Bülbül'ün gazilik unvanı alma hakkının olduğunu söylemeleri üzerine yapılan başvuru ve araştırma sonucu şu anda 67 yaşında olan İbrahim Bülbül'e hem KKTC hem de Türkiye gazilik unvanı verdi.

İbrahim Bülbül'e gönderilen gazilik madalyasını ve beratını Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı takdim etti. 46 yıl aradan sonra gazi olan İbrahim Bülbül çok mutlu olduğunu söyleyerek, "1974 yılında Silifke mayın arama tarama gemisinde askerdim. Bu gemiyle Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Orada bir patlama sonucunda yaralanma olayı da yaşadım. Askerliğim bitti memleketime döndüm. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılanlara gazilik unvanı veriliyordu. Ben de gittim askeri yetkililerle görüştüm. Bana gazilik hakkım olmadığını söylediler. Ben de daha sonra normal şekilde yaşantıma devam ettim. Çok da üzerine düşmedim. Oğlum gazilerle olduğu bir ortamda benim de bu harekata katıldığımı anlatmış. Onlar da benim gazilik hakkım olduğunu söylemişler. Oğlum daha sonra başvurdu. Bu durum araştırıldı. Benim gazilik hakkım olduğu anlaşıldı. Devletimizden Allah razı olsun. 46 yıl sonra beni gazilik ile ödüllendirdi. Çok sevinçliyim çok mutluyum" dedi. - OSMANİYE

46 yıl sonra gelen gurur
46 yıl sonra gelen gurur
46 yıl sonra gelen gurur

İbrahim Bülbül, Osmaniye, Düziçi, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 46 yıl sonra gelen gurur - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler
Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında         
14:11
Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek         
13:44
Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada         
13:07
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi         
11:27
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 14:31:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 46 yıl sonra gelen gurur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei