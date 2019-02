46 Yıllık Gazete Arşivini Gelecek Nesiller İçin Saklıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Türkiye 'de ve memleketi Giresun 'un Görele ilçesinde önemli gördüğü olayların yer aldığı gazeteleri 46 yıldır muhafaza eden Seyfullah Çiçek, arşivinden gelecek nesillerin faydalanmasını istiyor. İstanbul 'da yaşayan 69 yaşındaki Çiçek, 1973 yılında İsmet İnönü 'nün vefat haberinin yer aldığı "Paşa'yı toprağa veriyoruz" başlıklı Hürriyet gazetesiyle arşive başladı. Sonraki yıllarda Çiçek, Tansu Çiller 'in Başbakan seçilmesine ilişkin "Müthiş Zafer" başlıklı Hürriyet gazetesi, PKK 'nın elebaşı Abdullah Öcalan 'ın yakalanmasının yer aldığı "Kanlı eller artık kelepçeli" başlıklı Akşam gazetesi, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar 'ın vefatının yer aldığı "Milletçe başımız sağ olsun Bayar, Umurbey 'de" başlıklı Yeni Düşünce gazetesiyle arşivini devam ettirdi.Giresun'un Görele ilçesinden gönderilen gazeteleri de arşivlemeye başlayan Seyfullah Çiçek, ilçesinde önemli gördüğü olayların yer aldığı çok sayıda gazeteyi bugüne kadar muhafaza etti. Sesli arşiv de tutan Çiçek, 12 Eylül 1980 darbesinde radyo yayınıyla okunan bildirileri de bir kasede kayıt yaparak arşivine koydu.Seyfullah Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih bölümü mezunu olduğunu belirterek arşiv yapmaya meraklı olduğunu söyledi.Önemli gördüğü olayların yer aldığı gazeteleri 1973 yılından itibaren biriktirmeye başladığını ifade eden Çiçek, "Birinci ve ikinci boğaz köprülerinin açılışı, İsmet İnönü'nün vefatı, Galatasaray 'ın UEFA Kupasını kazanması gibi birçok önemli olayın yer aldığı gazeteleri şu ana kadar sakladım." dedi.Çiçek, memleketi Görele ilçesinin gazetelerini de biriktirdiğini dile getirerek ilçenin 25-30 yıllık tarihinin yer aldığı gazeteleri muhafaza ettiğini aktardı.İstanbul'da memur olarak görev yaparken 1992 yılında Görele'den posta ile kendisine gelen yerel gazeteyle arşive başladığını anlatan Çiçek, o tarihten bu yana önemli gördüğü olayların yer aldığı yerel gazeteleri sakladığına işaret etti.Çiçek, memleketten gelen her şeyin değerli olduğunu dile getirerek "Bu gazeteler memleketten gelen bir armağan, ben bu armağanı gözümden esirgedim, muhafaza ettim. İsteyenler arşivimden yararlanabilir. Ben bunları mezara götürmek için değil insanlar yararlansınlar düşüncesiyle muhafaza ediyorum." diye konuştu.- "Gazetelerin bambaşka bir büyüsü var"Dijitalleşmenin yaygınlaştığına dikkati çeken Çiçek, "Gazetelerin bambaşka bir büyüsü var. Kokusu, eline alıp okumak bana bambaşka bir haz veriyor. Tabii ki dijitalleşme olsun, teknoloji zaten yerinde durmuyor, dijitalleşmeye sıcak bakan biriyim ama yine de bir gazeteyi insanın eline alıp okuması, kokusunu alması başka bir olay." dedi.Seyfullah Çiçek, gelecek nesiller için şu an muhafaza ettiği gazetelerin çok değerli olacağını belirterek "Binlerce senedir birçok millet, medeniyetler gelmiş, nasıl bugüne kadar belgeleri kalmışsa elbette bunlar da kalacak. Bunları üniversiteye bağışlayabilirim. Bu arşivden gençler yararlansın bu da bir tarihtir." değerlendirmesini yaptı.- Darbenin radyo yayınlarını da kaydettiÇiçek, gazetelerin yanı sıra 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin bildirilerin okunduğu radyo yayınlarını da gelecek nesiller için sakladığını kaydederek "O zamanlar bildiri yapılırdı, şu saatte dışarı çıkılacak, hastası olanlar şu numarayı arayacak, ekmek şuradan verilecek, ben de o zaman geçerdim radyonun başına kayıt yapmaya başlardım. O yayınları da kasede çekerek arşivledim." diye konuştu.