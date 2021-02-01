46 yıllık turşucudan yumurtadan balığa tam 90 çeşit turşu - Son Dakika

46 yıllık turşucudan yumurtadan balığa tam 90 çeşit turşu

01.02.2021 09:42
46 yıllık turşucudan yumurtadan balığa tam 90 çeşit turşu, System.String[]

Kayseri'de 46 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, tam 90 çeşit turşu üretiyor.

Kayseri'de 46 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, tam 90 çeşit turşu üretiyor. Koronavirüs döneminde de müşterileri için önlemler aldıklarını söyleyen Aydoğan, "Müşterilerin sağlığı için turşu bardaklarına kapak yaptırdık" dedi.

Kayseri'de 46 yıldır turşuculuk yapan ve Turşucu Bayram Usta olarak bilinen Bayram Ali Aydoğan, turşuseverler için 90 çeşit turşu üretiyor. Bayram Ali Aydoğan, en çok rekabet gören çeşitlerin muz, kozalak, balık ve yumurta turşusu olduğunu belirterek, ayrıca koronavirüs önlemleri kapsamında turşu bardaklarına kapak yaptırdıklarını ve o şekilde sattıklarını söyledi.

1974 yılından beri turşu sattığını ve müşterilerin ilgisini çeken çeşit çeşit turşu ürettiğini söyleyen Bayram Ali Aydoğan, "1974'de seyyar olarak turşu satmaya başladım. Seyyarcılık bittikten sonra, Kayseri kalesine geçerek 15 sene oradan mesleği devam ettirdim. Kale tadilata geçtikten sonra da Vatan Caddesinde mesleğimizi sürdürmeye devam ediyorum. Şu anda ürettiğim 85-90 çeşit turşu mevcut. Dikkat çeken turşular arasında, muz turşusu, yumurta turşusu, kozalak turşusu, balık turşusu bulunuyor. Turşularımızın fiyatları içerisindeki malzemeye göre değişiyor. 15 TL ile 50 TL arasında turşularımızın fiyatları değişiyor. Müşterilerimiz turşuyu dükkanda oturarak içemedikleri için müşterilerimize şu anda paket bardak olarak veriyoruz. Bardakların ağzını biz kendimiz burada kapatıyoruz. Acılı turşu nezleye, gribe, korona virüse çok iyi geliyor. Müşterilerimizden de bu konuda yoğun talepler alıyoruz. O nedenle bardakta turşumuzun ağzını kapatıyoruz, bu şekilde müşterilerimize hizmette bulunuyoruz. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar" dedi.

(Eren Kan - Mükremin Kaya/İHA)

Koronavirüs, Kayseri, Aydoğan, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 46 yıllık turşucudan yumurtadan balığa tam 90 çeşit turşu - Son Dakika


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