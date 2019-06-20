Son Dakika Haberleri: 460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül
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460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül

33 dakika önce

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, yaklaşık 460 bin bakaya ve yoklama asker kacağının, bedelli askerlikten kuraya girmeden, bir kere yararlanması için yeni formül üzerinde anlaştı.

460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül, System.String[]
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, yaklaşık 460 bin bakaya ve yoklama asker kacağının,  bedelli askerlikten kuraya girmeden, bir kere yararlanması için yeni formül üzerinde anlaştı.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürdürülen 'Asker Alma Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılacak. Yaklaşık 460 bin bakaya ve asker kaçağının, bedelli askerlikten bir kere yararlanmaları için yeni formül üzerinde anlaşıldı. Buna göre, teklife geçici madde eklenecek. Bakaya ve asker kaçaklarının, belirlenecek tarihte bedelli karşılığı olan parayı yatırmaları halinde, kuraya girmeden bedelli askerlikten yararlanmaları sağlanacak. Değişikliğin, görüşmelerine devam edilen yasa teklifine geçici madde olarak eklenmesi öngörülüyor. 
İDARİ PARA CEZALARINA AF
Bakaya ve yoklama kaçakları için verilen idari para cezalarının da bir kere affedilmesi öngörülüyor. Askerliğini yapmış olanları kapsayacak af düzenlemesinin de Genel Kurul'da görüşmeleri sürdürülen kanuna, geçici maddeyle eklenmesi üzerinde iktidar ve muhalefet parti gruplarının anlaştığı belirtildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:34 Kaynak: DHA
AK Parti, bedelli, Güncel
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