460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli yakalandı, çalınan 25,5 ton iplik ise İstanbul'da bir tekstil atölyesinin deposunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli yakalandı, çalınan 25,5 ton iplik ise İstanbul'da bir tekstil atölyesinin deposunda bulundu.
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