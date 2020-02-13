460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli yakalandı, çalınan 25,5 ton iplik ise İstanbul'da bir tekstil atölyesinin deposunda bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli yakalandı, çalınan 25,5 ton iplik ise İstanbul'da bir tekstil atölyesinin deposunda bulundu.

460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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