47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak
15 dakika önce
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:01 Kaynak: AA
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Yazarları Derneği (TSYD) İzmir
Şubesince 47. kez düzenlenen TSYD Ege
Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak.
TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyona Altay
, Altınordu
, Karşıyaka
ve Menemenspor katılacak.
Folkart'ın ana sponsor olduğu, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının katkı sağladığı turnuvada taraftarlar takımlarını yeni kadrolarıyla ilk kez izleme imkanı bulacak.
İzmir Atatürk Stadı'ndaki kupa heyecanı 6 Ağustos Salı günü Altay-Altınordu maçı ile başlayacak. Heyecan 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor karşılaşması ile devam edecek. Bu iki maçın kazananları 9 Ağustos Cuma günü 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın final müsabakasında oynama hakkını kazanacak. Tüm maçlar saat 19.30'da başlayacak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde doğrudan seri penaltı atışları sonucunda kazanan belirlenecek.
Geçen sezon kupayı Altay müzesine götürmüştü.
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