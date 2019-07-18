Son Dakika Haberleri: 47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak
Son Dakika Spor Haber

47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak

15 dakika önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak.

47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak, System.String[]
Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak.
TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyona Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor katılacak.
Folkart'ın ana sponsor olduğu, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının katkı sağladığı turnuvada taraftarlar takımlarını yeni kadrolarıyla ilk kez izleme imkanı bulacak.
İzmir Atatürk Stadı'ndaki kupa heyecanı 6 Ağustos Salı günü Altay-Altınordu maçı ile başlayacak. Heyecan 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor karşılaşması ile devam edecek. Bu iki maçın kazananları 9 Ağustos Cuma günü 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın final müsabakasında oynama hakkını kazanacak. Tüm maçlar saat 19.30'da başlayacak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde doğrudan seri penaltı atışları sonucunda kazanan belirlenecek.

Geçen sezon kupayı Altay müzesine götürmüştü.
Türkiye Spor Yazarları Derneği, İzmir, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019'da Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale'de "üretici pazarı" açıyor Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:16:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]