47. Folkart TSYD Ege Kupasında ilk finalist Altınordu
1 saat önce
47. Folkart TSYD Ege Kupasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Altınordu turnuvanın finaline adını yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:34 Kaynak: İHA
47. Folkart TSYD Ege
Kupasında Altay
'ı 1-0 mağlup eden Altınordu
turnuvanın finaline adını yazdırdı.
Bu yıl 47. kez düzenlenen Folkart TSYD Ege Kupası'nın yarı final mücadelesinde TFF 1. Lig ekipleri Altay ile Altınordu karşılaştı. İzmir
Atatürk Stadında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Altınordu, 56. dakikada Atakan Üner'in ayağından gelen golle Altay'ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
47. Folkart TSYD Ege Kupasında diğer yarı final maçı Karşıyaka
ile Menemenspor arasında yarın oynanacak. İzmir Atatürk Stadındaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Turnuvanın final maçı ise Cuma günü yine İzmir Atatürk Stadında oynanacak. - İZMİR
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