Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan 47. Hitit Rallisi'nde ilk gün etapları tamamlandı.

Ankara Kahramankazan Belediyesi ve Kent Konseyinin de destek verdiği etkinliği vatandaşların takip edebilmesi için izleme noktaları oluşturuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un startını verdiği ve Bilkent Otel önünden başlayan rallide ekipler, Güvenç, Uçarı, Aşağı Karaören/İnceğiz etaplarını geçerek günü tamamladı.

Özel etaplardaki mücadele sonunda BC Vision Motorsport'tan Buğra Banaz-Gürkan Menderes ilk günü lider tamamlarken, aynı takımdan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinci, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı üçüncü sırada yer aldı.

Sınıf N'de Cem Alakoç-Emir Şahin, Sınıf 3'te Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 4'te Emre Hasbay-Ali Emre Yılmaz, Sınıf 5'te Çağlayan Çelik-Ufuk Uluocak ilk günü lider tamamlarken, Historic klasmanında Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda da Ayhan Germirli- Mustafa Nazik ilk günü birinci sırada geride bıraktı.

Yarın yeniden direksiyon başına geçecek ekipler, aynı 3 özel etabı bir kez daha geçerek saat 14.10'da Bilkent Otel'deki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile yarışı sonlandıracak.

Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) Medya Sorumlusu Kutay Kaan Beşliler, AA muhabirine, bugünkü yarışlara 74 aracın katıldığını ve 64 pilotun etapları tamamladığını söyledi.

Yağışın pilotları olumsuz etkilediğini dile getiren Beşliler, "Etap yolları asfalt olduğu için yağmur az da yağsa yollar kayganlaşıyor. Bu da araçları olumsuz etkiliyor. Yarışların ilk gününü ciddi bir sıkıntı yaşamadan tamamlamış olduk." diye konuştu.

Kahramankazan Kent Konseyi Başkanı Ali Osman Büyükorhan da etkinliğin uzun bir aradan sonra yeniden ilçede yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.