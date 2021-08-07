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47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor

07.08.2021 00:27

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmasının sürdüğünü, son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye'de 28 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları detay durumunu açıkladı.

13 NOKTADA YANGINLAR SÜRÜYOR

Buna göre; Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde 8, Aydın'ın Karacasu ve Bozdağan ilçelerinde 2, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1, Karabük merkezde 1, Burdur'un Gölhisar ilçesinde 1 yangın devam ediyor.

209 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.

47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor
47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor
47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor

Bekir Pakdemirli, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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