47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram - Son Dakika
Üye Girişi

47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram

03.05.2022 11:43
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram

ORDU'da, 47 torunlu Hamdiye (87) ve Mehmet (88) Akyol çifti, evliliklerinin 75'inci yıl dönümünü Ramazan Bayramı'nda çocuklarının düzenlediği sürpriz organizasyonla nikah tazeleyerek kutladı.

ORDU'da, 47 torunlu Hamdiye (87) ve Mehmet (88) Akyol çifti, evliliklerinin 75'inci yıl dönümünü Ramazan Bayramı'nda çocuklarının düzenlediği sürpriz organizasyonla nikah tazeleyerek kutladı. Çift, dans ederek yarım asrı aşan birlikteliklerini pekiştirdi.

Altınordu ilçesi Mübarek Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk ve 47 torun sahibi Mehmet ile eşi Hamdiye Akyol, çocuklarının girişimiyle evliliklerinin 75'inci yıl dönümünde nikah tazeledi. Akyol çifti, evlerinin bahçesinde organize edilen etkinlikle yıl dönümlerini kutladı. Düğün havasındaki kutlamada, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin kıydığı sembolik nikahta çifte evlilik cüzdanı verildi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamada, yıllar sonra yeniden nikah masasına oturmanın heyecanını yaşayan çiftin diyaloğu da gülümsetti. El ele vererek üzerinde eski ve yeni fotoğraflarının bulunduğu pastayı kesen çift, dans da etti. Akraba ve komşuların da katıldığı kutlamada davetli ve konuklar, Akyol çiftine mutluluklar diledi. Çift, kendilerine gösterilen yoğun ilgiyle mutlu olurken, iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti.

'SEVMESEK OLMAZDI' Mehmet Akyol, eşini sevdiğini belirterek, "Köylerde hiçbir toplantı, eğlenme alanı yok. Mahalle aralarında alanlar var. Oralarda yaşlısı genci sohbet ediyorduk. Eşimin mahallesine çok giderdim. Eskiden tanışma da yoktu yani 6 ay konuş, tanış evlen yoktu. Çeşmeden su almaya giderdi. Beni görünce de o kapları atar ormana kaçardı. Eskiden öyle nişanlıymışsın falan yoktu. Büyüklerin istekleriyle oldu. Sevmesek olmazdı. Ben babamın 1 oğluydum. Elimden hiçbir şey noksan olmadı. Onun için istediğimi yapabildim. Eşimle evlendim. Mutlu yuvamız oldu. Gençlere tavsiyem; hoşgörülü ve iyi bir insan olmalıdır. Kötülükten bir şey doğmuyor. Eşinle anlaşacaksın. Şimdiki fikirler, zekalar daha iyi. Birbiriyle anlaşa anlaşa yanlışı düzelteceksin. Sertlikle kavgayla dövüşle değil. Bunları çıkarmasınlar kulaklarından. Eğer aile olarak ikisi bir olurlarsa her şeyin üstünden gelebilirler" diye konuştu.Hamdiye Akyol da evliliklerini eşiyle sabırla ayakta tuttuklarını söyleyerek, "Biz küçük yaşta evlendik. Sabır, selametle evliliğimizi ayakta tuttuk. Evliliğimizin sırrı; birbirimizi sevdik, bir arada durduk. Ablam yaşıyordu burada. Onun yanına gidip gelirken birbirimizi gördük. Tanıştık ve evlendik" dedi.

Çiftin kızları Gülgün Akyol ise çocukları olarak çok mutlu olduklarını ve ailece çifte bayram yaşadıklarını söyledi.


47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram
YORUMLAR
500
Başkan Ertuğrul Çetin: 'Çok özlemişiz çok' Başkan Ertuğrul Çetin: 'Çok özlemişiz çok' İran'da Müslümanlar bayram namazında bir araya geldi İran'da Müslümanlar bayram namazında bir araya geldi

Ramazan Bayramı, Ulaş Tepe, Evlilik, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:36 Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 11:53:12. #1.12#
SON DAKİKA: 47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement