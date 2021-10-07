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47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı - Son Dakika

47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı

07.10.2021 14:30

Antalya'da iki kez evlenip boşanan, şu an nişanlı olan 47 yaşındaki M.Ü., yanında çalışan 17 yaşındaki S.A.'ya iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Genç kızın kahvesine uyuşturucu hap atıp içiren, ailenin şikayeti üzerine 2 ay hapis yattı. M.Ü., 17 yaşındaki kızı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi. M.Ü.'nün hala peşlerinde olduğunu söyleyen S.A. ve ailesi, hayatlarından endişe ediyor.

Nisan ayında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki yıl önce Sakarya'dan ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen S.A., ailesine katkı sağlamak amacıyla M.Ü.'nün sahibi olduğu spotçuda çalışmaya başladı. 15 gün çalıştığı iş yerinde cinsel istismara uğrayıp, içeceğine habersiz uyuşturucu konulduğu belirlenen S.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Ü., 9 Mayıs'ta tutuklandı.

M.Ü.'nün cezaevine girmesiyle S.A.'nın ailesi, adres değiştirdi. İki ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan M.Ü., S.A.'nın yeni adresini öğrenerek onu tekrar rahatsız etmeye başladı. Her fırsatta kendisinden 30 yaş küçük kızı sevdiğini söyleyen M.Ü., S.A.'yı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polise teslim edilen M.Ü., serbest kaldı.

"KORKUDAN BAKKALA BİLE GİDEMİYORUM"

Korkudan evden çıkamadığını belirten lise son sınıf öğrencisi S.A., yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Pandemi döneminde ailesine destek olmak için işe girdiğini belirten S.A., "İş yeri sahibinin davranışları her geçen gün değişti. Bana asılmaya başladı. Beni taciz ediyordu. Çalıştığım yerde beni hep sıkıştırıyordu. Oturduğum masanın görünmemesi için önünü tahta ile kapattı. Beni tehdit ediyordu. Aileme de bu nedenle bir şey söyleyemedim. Beni en son tehdit edince yaşadıklarımı anneme anlattım. Kendisinden 5 kez şikayetçi olduk. Ama hala peşimde. Yeni tuttuğumuz evimizi de öğrendi. Kapıya gelip bir şeyler bırakıyor. Gözümüzü boyamak için hediyeler bırakıyor. Okulumun önüne geliyor. Beni kaçırmak için fırsat kolluyor. Korkudan bakkala bile gidemiyorum" dedi.

AŞK VE TEHDİT NOTLARI

İş yerinde çalışırken M.Ü.'nün içeceklerine habersizce uyuşturucu koyduğunu sonradan fark ettiğini aktaran S.A., "Sürekli başım dönüyordu. Dengede duramıyordum. Sonra annem bana bir şeyler olduğunu fark edince, bu kişinin bana uyuşturucu içirdiğini anladık. Biz üst katta oturuyorduk. Benim odamın camını küçük taşlarla tıklatıp açmamı sağlıyordu. Sonra da elindeki uyuşturucuları odama atıyordu. Ben o atılan uyuşturucuları biriktirdim. Polise teslim ettim. Uyuşturucunun yanında, beni sevdiğini, benimle evleneceğini içeren aşk ve tehdit notları da vardı" diye konuştu.

M.Ü.'nün çalışırken özel bölgelerine dokunduğunu da ifade eden S.A., "Beni tahta ile kapattığı yere sıkıştırıyordu. Vücudumu elliyordu. Adam 47 yaşında ve nişanlı. Benim babamdan bile büyük. Benden 2 yaş küçük oğlu var. Şu an nişanlısı var ve o kıza da uyuşturucu vererek deli etmiş. Korkuyorum. Dışarıya çıkamıyorum" dedi.

"KAÇIRIP 18 YAŞINA KADAR SAKLAYACAĞINI SÖYLEMİŞ"

Anne Aysun A. ise 3 çocuk annesi olduğunu belirterek şöyle konuştu: "13 ve 17 yaşında iki kızım, 19 yaşında oğlum var. 13 yaşındaki kızım yüzde 80 zihinsel engelli. S.A. pandemi döneminde çalışmak ve aile bütçesine katkıda bulunmak istediğini söyleyince, oturduğumuz evin altında ikinci el eşya alım satımı yapan spotçuda çalışmaya başladı. Ücretini haftalık alacaktı ancak 2 hafta geçmesine rağmen parasını alamayınca işten ayrıldı. Kalp hastası ve panik atağı olan kızımın yüzünde solgunluk ve hareketlerinde gariplik hissettim. Kendisi ile konuştuğumda, bana iş yeri sahibinin tacizde bulunduğunu, içtiği kahveye habersiz uyuşturucu madde koyduğunu öğrendik. Kızımı, yaptığı tacizi gizlemesi için tehdit de etmiş. Onu kaçırıp 18 yaşına kadar saklayacağını söylemiş. 'Ya benim olacaksın ya da öldüreceğim' gibisinden tehdit edip, psikolojisini bozmuş. Zaten kızım bana olayı anlattığı gün bu adam kızıma, 'Ben ikimiz için ev tuttum. ya saat 18.00'e kadar geleceksin ya da ben seni almasını bilirim' demiş.

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

"LÜTFEN YARDIM EDİN, BİZİ KURTARIN"

Bu kişi ayrıca kızımın 4'üncü kattaki odasına terastan uyuşturucu madde, aşk, tehdit içeren sözleri içeren notlar atmış. Kızım korkusundan yaşadıklarını babasına söyleyememiş ama adamın attığı tüm uyuşturucuları ve notları biriktirmiş. Kızım bana durumu anlattığı anda polise giderek şikayetçi oldum. İki ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Biz bu adamdan kaçmak için evimizdeki eşyaları sattık. Başka eve taşındık. Ama çocuklarımı takip edip yeni evimizi öğrendi. Çocuklarımı rahatsız etmeye devam ediyor. Son olarak, geçen ayın 17'sinde eşimin seyyar satıcı tezgahının başında kızımla birlikte dururken, M.Ü. yanımıza gelerek kızımı kaçırmaya çalıştı. Esnaf yardımımıza koştu. Onu orada dövüp polise teslim ettiler. Bu adam yakamızı bırakmıyor. Kurtulamıyoruz. Dosyamız savcılıkta ama bizim şu an can güvenliğimiz yok. Lütfen yardım edin. Bizi bundan kurtarın."

"AİLECE PSİKOLOJİMİZ BOZUK"

Genç kızın babası Mehmet A. ise 2 yıldır Antalya'da yaşadıklarını belirterek, "Kızımız bir komşumuzun tavsiyesi ile aileye maddi katkı sağlaması için esnafın yanında işe başladı. Kızım bu esnafın yanında 15 gün çalıştı. Kızıma cinsel tacizde bulunmuş ve uyuşturucu madde kullandırmış. Biz bu vatandaştan şikayetçi olduk. İki ay cezaevinde yattı. Bu kişi ile tekrar karşılaşmamak için evimizi değiştirdik. Eşyalarımızı satıp, başka bir mahallede ev tuttuk. Şu an eşyalarımız yok. Boş bir evde yaşıyoruz. Çok sıkıntılı günler yaşadık. Halen de yaşamaktayız. Ailece psikolojimiz bozuk durumda. Bu insandan tamamen kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

M.Ü.'nün geçen günlerde kızını kaçırmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Mehmet A, "Mahalleli bu adamı darbederek polise teslim etti. Bundan sonra olay nereye varacak biz de bilmiyoruz. Kızımı okulda da rahatsız ediyor. Okul polisi de bu olaya şahit. Gerekli yerlere müracaat ettik, büyüklerimizden de bize el uzatılmasını istiyorum. Çocuklarımı okula gönderemiyorum. Can güvenlikleri yok. Benim çocuğuma bir zarar verdikten sonra o kişiye müebbet hapis verilse ne faydası olacak" ifadelerini kullandı.

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

S.A.'nın kaldığı apartmanın yöneticisi, aynı zamanda yan komşusu S.G.S. ise 45-50 yaşındaki adamın komşu kızına sarkıntılık yapıp, tacizde bulunduğunu söyleyerek, "Ben bu kişiyi apartmandan kovup, dövmeye çalıştım. 'Sen kimsin? Seni burada dövdürürüm' diyerek beni de tehdit etti. Ben de 'Gücün yetiyorsa dövdür' dedim. Onu aşağıya doğru itekledim. Kıza, ortalığı yumuşatmak için hediyeler getiriyor. Arabanın içerisinde oturup sürekli burayı takip ediyor. Aile ondan çok korkuyor. Çocuklarını 15 gün boyunca okula gönderemediler. Ben tanığım. Benim adımı güvenlik güçlerine verdiler. İfadeye çağrıldığım zaman gideceğim. Benim de çocuklarım var. Onlara da zarar verir diye endişe ediyorum" dedi.

47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı

Uyuşturucu, Sakarya, Pandemi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı - Son Dakika


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