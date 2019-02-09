47 Yıl Geçimini Topraktan Sağladı, 59 Yaşında Toprağa Girdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 47 yıldan beri geçimini çiftçilikle sağlayan 59 yaşındaki Ahmet Tuncay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 47 yıldan beri geçimini çiftçilikle sağlayan 59 yaşındaki Ahmet Tuncay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



İlçede 12 yaşından beri tarımla uğraşan 59 yaşındaki 2 çocuk babası Ahmet Tuncay, dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hastaneye kaldırılan Tuncay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tuncay'ın cenazesi gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Tuncay'ın yakınlarına, "Toprağı çok seviyorum, toprakla uğraşarak bir şeyleri üretip satmak bana büyük mutluluk veriyor" dediği, 10 gün sonra ise umre ziyareti için kutsal topraklara gideceği öğrenildi. - KÜTAHYA

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