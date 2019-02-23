Son Dakika Haberleri: 47 Yıl Hapis Cezasını Duyunca Avukatına Saldırdı

47 Yıl Hapis Cezasını Duyunca Avukatına Saldırdı

10 dakika önce

ABD'de bir sanık devam edem davası sırasında 47 yıl hapis cezası aldığını duyunca, mahkemede avukatına saldırdı.

47 Yıl Hapis Cezasını Duyunca Avukatına Saldırdı, System.String[]
ABD'de bir sanık devam edem davası sırasında 47 yıl hapis cezası aldığını duyunca, mahkemede avukatına saldırdı. 

Olay ABD'nin Ohio eyaletinde bir mahkeme salonunda yaşandı. Polis üniformasında bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, 47 yıl hapis cezası aldığını duyan sanığın, hemen yanında bulunan avukatına saldırdığı görülüyor. Bunun üzerine mahkeme salonunda bulunan polisler hemen olaya müdahale edip, mahkümu avukatın üzerinden alıyor. 

Hastaneye kaldırıldığını, saldırıcı sonucu burnunun kırıldığını ve yere düşmesi sonucu da kalça ve omzundan yara aldığını açıklayan avukat, sanığın esasa uygun şekilde kelepçelenmediği için saldırının meydana geldiğini belirtti.  Ayrıca, zaten iki yıldır hapiste yatan ve duruşması devam eden sanığın aile içi şiddet, kundaklama ve hayvana zulüm gibi çeşitli suçlardan dolayı 47 yıl cezaya çarptırıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:47 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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