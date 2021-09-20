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47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü - Son Dakika

47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü

20.09.2021 10:45
47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kıbrıs Gazileri, Gaziler Günü nedeniyle ilçe semalarında yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayışı yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kıbrıs Gazileri, Gaziler Günü nedeniyle ilçe semalarında yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayışı yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda hava indirme tugayı askerleri olarak paraşütle Beşparmak Dağları'na inen gaziler, 47 yıl aradan sonra ilk kez paraşütle uçmanın heyecanını yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kaymakamlığı, Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğinde Gaziler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Sabah saatlerinde ilçede gazilere kahvaltı verilirken, ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nda hava indirme tugayı olarak görev yapan iki gazi, yamaç paraşütü yaptı. Yamaç paraşütünden haberi olmayan Kıbrıs Gazisi Necati Karaköse ve Ahmet Şirin, bir araca bindirilerek organizasyonun yapılacağı bölgeye geldiklerinde kendilerine paraşüte binecekleri söylendi.

Yamaç paraşütü pistindeki uçuş öncesinde gaziler THK Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ergun Ulu'dan bilgi aldı. Yaklaşık 20 dakika havada kalan gaziler Kleopatra Plajı ve Alanya Kalesi manzarası eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Paraşüt eğitmeni Ergun Ulu, Gazi Necati Karaköse ile gökyüzünde röportaj yapmayı da ihmal etmedi. Paraşütle uçan Karaköse çok mutlu olduğunu ve unutulmaz bir duygu yaşadığını ifade etti. Damlataş Plajı'na inen gazileri vatandaşlar Türk bayrakları ile bekledi.

"Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak azdır"

Alanya Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik, "Gaziler Haftası kapsamında ALKÜ ile ortak olarak gazilerimiz onuruna düzenlediğimiz bu organizasyon bizlere gurur verdi. Vatan için canının hiçe sayan şehit ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Gazilerimiz 47 yıl aradan sonra uçmanın keyfini yaşadılar" dedi.

"Değişik spor organizasyonları da yapacağız"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Özgür Nalbant, bu tür faaliyetlere üniversite olarak tam destek verdiklerine dikkat çekerek, "Bundan sonra da şehit ve gazilerimize yönelik organizasyonlarımız olacak. Değişik spor organizasyonları da yapacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Çok gururlandım"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Hava İndirme Tugayı askeri olarak Beşparmak Dağları'na paraşütle atladıklarını söyleyen Kıbrıs Gazisi Necati Karaköse, "Askerliğim döneminde 23 deneme ve bir de Kıbrıs olmak üzere 24 paraşüt atlayışı yaptım. 47 yıl aradan sonra bu 25. atlayışım oldu. Çok gururlandım. Harika bir organizasyondu" dedi. - ANTALYA

47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü
47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü
47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü
47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü
47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü
47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü
47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü
47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü
47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü

Beşparmak Dağları, Antalya, Alanya, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 47 yıl önce Beşparmak Dağları'na paraşütle inen Kıbrıs gazileri, yamaç paraşütüyle eski günlerine döndü - Son Dakika
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