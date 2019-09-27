47 yıldır yollarda

Kütahya'nın Emet ilçesinde 1972 model Anadolu marka otomobil, trafiğe çıktığında ilçe merkezinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.



Her parçasını silmek için ayrı bez kullandığını belirten araç sahibi Muammer Akyol, aracı için sosyal medyada hesap açıldığını ve yaklaşık 15 bin kişilik hayran kitlesi olduğunu söyledi. Aracın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Akyol, "Sosyal medyada anket düzenledik ve aracın adını Asuman koyduk. Bütün Emet ilçesi, 47 yıllık aracımı Asuman olarak biliyor" dedi.



Akyol, "Aracı park ettiğim zaman geliyorlar. Etrafında dönüp camlardan içine bakıyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Benim gayem bunu nesilden nesile aktarabilmek. Benim amacım bu. Gencim, müzisyenim. Aracımı görenler şaşırıyor. Gittiğim yerlerde fiyat soranlar oluyor. Kaç model, kaç motor, şu kadar para versek bizim olur mu, bize satar mısın diyorlar. Tabii ki hayır diyorum. Araç 47 yaşında. Uzun yolculuklar yapıyorum. Yavaş seyahat ediyorum ve o şekilde mutlu oluyorum. 47 yaşında bir araç, babamdan da büyük ve saygıyla biniyorum. Bence bu tarz araçlara sahip çıkılmalı. Çünkü bunlar bizim kültür mirasımız" diye konuştu.



Aracı Emet ilçesi caddelerinde gören vatandaşların Muammer Akyol'a, Asuman'a 'nazar değdireceksin' demeleri ilgiyle karşılanıyor. - KÜTAHYA