470 Gram Eroinle Yakalanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
470 gram eroinle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi Otobüs yolcusu, ayakkabı, çanta ve montunda eroin taşırken yakalandı BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda ayakkabı, çanta ve montunda 470 gram eroinle yakalanan R.D.adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.
470 gram eroinle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Otobüs yolcusu, ayakkabı, çanta ve montunda eroin taşırken yakalandı
BOLU - Bolu
'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda ayakkabı, çanta ve montunda 470 gram eroinle yakalanan R.D.adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Doğu illerinden İstanbul
'a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde narkotik köpeği 'Sezar
' ile yapılan aramada R.D.isimli yolcunun çantasının askılık bölümlerine, montunda ve ayakkabılarının içinde 470 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.D., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı
Atletico Madrid, Kral Kupasından Elendi
Amasya'da Cenazeden Dönenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı
Abdullah Avcı İmzayı Attı