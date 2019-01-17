Son Dakika Haberleri: 470 Gram Eroinle Yakalanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

470 Gram Eroinle Yakalanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

470 gram eroinle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi Otobüs yolcusu, ayakkabı, çanta ve montunda eroin taşırken yakalandı BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda ayakkabı, çanta ve montunda 470 gram eroinle yakalanan R.D.adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.

470 gram eroinle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Otobüs yolcusu, ayakkabı, çanta ve montunda eroin taşırken yakalandı

BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda ayakkabı, çanta ve montunda 470 gram eroinle yakalanan R.D.adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada R.D.isimli yolcunun çantasının askılık bölümlerine, montunda ve ayakkabılarının içinde 470 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.D., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Polis, Bolu, 3. Sayfa
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