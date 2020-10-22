474 bin liralık telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de telefonla aradıkları vatandaşı, kendilerini Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü olarak tanıtarak 474 bin lira dolandırdıkları belirlenen 2 kişi, İzmir'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Denizli'de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kişiyi telefonla arayan 2 şüpheli, kendilerini Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü olarak tanıttı. Şüpheliler, mağdur kişiyi "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı. İsminizi aklayabilmemiz ve asıl suçluları tespit ederek yakalayabilmemiz için, bankada bulunan tüm paranızı çekip, yanınıza gelen sivil polise vermeniz gerekmektedir, polisler şüphelileri yakalayacaklar" diyerek kandırdı. Eve gelen ve sivil polis olduğunu söyleyen şüpheli, poşet içerisindeki 474 bin lirayı aldı.

İZMİR'DE YAKALANDILAR

Olayı yakınlarına anlatmasının ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, şüphelilerin otomobille İzmir'e gittikleri belirlendi. Zanlıların kaldığı eve operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.