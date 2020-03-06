474 kadının adı hatıra ormanında yaşayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 474 kadının adı hatıra ormanında yaşayacak - Son Dakika

474 kadının adı hatıra ormanında yaşayacak

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 2019 yılında cinayete kurban giden 474 kadın için hatıra ormanı oluşturdu.

474 kadının adı hatıra ormanında yaşayacak, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 2019 yılında cinayete kurban giden 474 kadın için hatıra ormanı oluşturdu.


Türkiye Soroptimist Federasyonu iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Batıkent Çakırlar Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine başkentli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Hayatını kaybeden kadınları unutturmamak için bu ormanı düzenlediklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, "Dünyanın her yerinde bu anlamlı gün kutlanıyor. Ancak kadınlarımız dünyanın her yerinde şiddete, zorbalığa maruz kalıyor. Bunu vurgulamak için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizde bulunan mekanların en güzellerinden birini seçtik. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet toplum olarak çok acı verici ve hepimizi derinden etkiliyor. Başta ülkemiz kadınları olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde kadınlar şiddete maruz kalmasın. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.


Bebeği ile birlikte kadınlara güç vermek için fidan dikmeye geldiğini ifade eden Seçil Urgun, "Hava soğuk ama kızımla birlikte geldim. 8 Mart'ın böyle kutlanması kadınlarımız, yani bizim için umut verici. Kadına şiddete hayır diyorum. Kadınların her zaman güçlü olmasını diliyorum. Ekonomik özgürlüğünün olmasını diliyorum. Kadınların hiçbir zaman susmamasını diliyorum" dedi.


Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Hasret Keskin ise, "Umarım kanunlar, yasalar değişir ve kadına yönelik şiddete karşı daha ağır cezalar verilir. Kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz. Kadınlarımıza özgürlükleri, hakları verilsin istiyoruz" diye konuştu.


Belediyeye bağlı Kadın Sığınma Evi'nde psikolog olarak görev yapan İrem Aytekin, "Öldürülen 474 kadınımız için ağaç fidanı diktik. Umarım 2020 yılı bu konuda daha bilinçlendiğimiz bir yıl olur" dedi. Türkiye'de kadın cinayetleri, AB rakamlarının ortalamasından yüzde 40 daha düşük bulunuyor.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca BELPA AŞ kadın çalışanlarına yönelik 'Kadın Sağlığı' konulu seminer düzenlendi. Doç. Dr. Muharrem Taşkoparan ve Uzman Dr. Handan Selek tarafından verilen seminere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, BELPA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, BELPA AŞ Genel Müdürü Erkan Güneş ve çok sayıda kadın personel katıldı. - ANKARA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:29 Kaynak: İHA
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