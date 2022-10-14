475 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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475 düzensiz göçmen yakalandı

14.10.2022 13:05

İzmir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen 475 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen 475 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1-11 Ekim tarihlerinde operasyonlar yaptı.

Çeşme, Foça, Seferihisar, Güzelbahçe, Menderes, Urla, Torbalı, Ödemiş ve Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 475 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda 4 minibüs, 3 otomobil ve 2 kamyona el konuldu.

Düzensiz göçmenlerin 343'ü Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 475 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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