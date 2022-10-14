İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1-11 Ekim tarihlerinde operasyonlar yaptı.

İzmir 'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen 475 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

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