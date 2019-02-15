Son Dakika Haberleri: 48.000 Tl'ye Dünyanın En Pahalı Akşam Yemeği

48.000 Tl'ye Dünyanın En Pahalı Akşam Yemeği

1 saat önce

Londra'da tam 7.000 POUND (48.000 TL) değerinde, sadece Hollywood yıldızlarının ve kraliyet ailesine özel servis edilen yemek menüsünü denedik.

Londra'da tam 7.000 POUND (48.000 TL) değerinde, sadece Hollywood yıldızlarının ve kraliyet ailesine özel servis edilen yemek menüsünü denedik. Üstelik restoranın sahibi bir Türk!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:08 Kaynak: Youtube

Hollywood, Londra, Genel
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