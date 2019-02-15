48.000 Tl'ye Dünyanın En Pahalı Akşam Yemeği

Londra'da tam 7.000 POUND (48.000 TL) değerinde, sadece Hollywood yıldızlarının ve kraliyet ailesine özel servis edilen yemek menüsünü denedik.

Londra'da tam 7.000 POUND (48.000 TL) değerinde, sadece Hollywood yıldızlarının ve kraliyet ailesine özel servis edilen yemek menüsünü denedik. Üstelik restoranın sahibi bir Türk!

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