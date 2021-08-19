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48. Avrupa Ümit, Genç ve U21 Karete Şampiyonası başlıyor - Son Dakika

48. Avrupa Ümit, Genç ve U21 Karete Şampiyonası başlıyor

19.08.2021 10:52
48. Avrupa Ümit, Genç ve U21 Karete Şampiyonası başlıyor, System.String[]

Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılacak Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'na son şampiyon olarak katılacak Milli Takım unvanını korumak istiyor.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılacak Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'na son şampiyon olarak katılacak Milli Takım unvanını korumak istiyor.

Karatede yılın önemli organizasyonlarından Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası yarın başlıyor. Son iki şampiyonada genel klasmanda birinci olan Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere şehrindeki organizasyonda aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Bu yıl 48. kez düzenlenecek Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ikisi takım toplam 35 dalda madalya dağıtılacak. 45 ülkeden 1008 sporcunun kayıt yaptırdığı şampiyonada Türkiye'yi 20 erkek, 17 kız sporcu temsil edecek.

2019 Aalborg'da altı altın, dört gümüş ve altı bronz madalya kazanarak genel klasmanda ilk sırayı alan Milli Takım, geçen yıl Budapeşte'de yapılan organizasyonda da 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile aynı başarıyı tekrarlamıştı.

İbrahim Erçin: "Hedefimiz hep daha iyisi"

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü İbrahim Erçin, Türk karatesinin son yıllardaki zirve geleneğini Tampere'de de sürdürmek istediklerini söyledi. Tokyo 2020'de karatede kazanılan dört madalya ile Türkiye'nin bu spordaki gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Erçin, "Karate, Türkiye'de gelişerek yoluna devam ediyor. Macaristan'daki son şampiyonada15 madalya kazanarak genel klasmanı ilk sırada tamamlamıştık. Bu sene onun üzerine çıkmayı planlıyoruz. Hedeflerimiz, her zaman bir önceki senenin üzerine çıkmak ve daha fazla madalya kazanmak. Her zaman Türk bayrağını en üst sıralarda dalgalandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

ÜMİTLER

Esma Sıla Evsan (Kata)

Lara Ceren Şener (Kumite 47kg)

Buse Kılıç (Kumite 54kg)

Armina Erkan (Kumite +54kg

Furkan Kaynar (Kata)

Doğu Taş (Kumite 52kg)

Bayram Anıl Eser (Kumite 57kg)

Batıkan Gürbulak (Kumite 63kg)

Süleyman Aldemir (Kumite 70kg)

Süleyman Ege Ayhan (Kumite +70kg)

GENÇLER

Damla Su Türemen (Kata)

Müşerref Özdemir (Kumite 48kg)

Kübra Yazıcı (Kumite 53kg)

Dilnovoz Muratova (Kumite 59kg)

Sudenur Aksoy (Kumite +59kg)

Görkem Aslan (Kata)

Mert Halıcı (Kumite 55kg)

Hasan Celal Yıldırım (Kumite 61kg)

Kadir Kaan Bekler (Kumite 68kg)

Ömer Faruk Yürür (Kumite 76kg)

Yusuf Can Özdemir (Kumite +76kg)

21 YAŞ ALTI

Keyda Nur Çolak (Kata)

Hazel Balık (Kumite 50kg)

Simay Tokcan (Kumite 55kg)

Çağla Eser (Kumite 61kg)

Sümeyye Teke (Kumite 68kg)

Fatma Uyğur (Kumite +68kg)

Enes Özdemir (Kata)

Burak Özdemir (Kumite 60kg)

Ekrem Yılmaz Altuner (Kumite 67kg)

Enes Bulut(Kumite 75kg)

Halit Muhammet Tamyüksel (Kumite 84kg)

Ömer Faruk Arslan (Kumite +84kg)

Genç Bayan Takım Kata

Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan

Genç Erkek Takım Kata

Görkem Aslan, Ali Efe Akbaba, Yusuf Kılıç - İSTANBUL

Milli Takım, Finlandiya, Ümit Genç, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 48. Avrupa Ümit, Genç ve U21 Karete Şampiyonası başlıyor - Son Dakika Spor


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