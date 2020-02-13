48 bin liralık telefon dolandırıcılığını polis ekibi önledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 48 bin liralık telefon dolandırıcılığını polis ekibi önledi - Son Dakika

48 bin liralık telefon dolandırıcılığını polis ekibi önledi

6 saat önce

Kastamonu'nu Abana ilçesinde 48 bin liralık telefon dolandırıcılığı girişimi, polisin zamanında müdahalesiyle önlendi.

48 bin liralık telefon dolandırıcılığını polis ekibi önledi, System.String[]

Kastamonu'nu Abana ilçesinde 48 bin liralık telefon dolandırıcılığı girişimi, polisin zamanında müdahalesiyle önlendi.

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, aradıkları numaranın terör örgütü listesinde olduğunu söyledi. Telefonla görüştükleri kişiden 48 bin lira ödenmesi halinde numaranın sistemden kaldırılacağını ifade eden dolandırıcılar, operasyonun gizlilik içinde yürütüldüğünü aktardı.

Verdikleri hesap bilgileriyle şahsı bankaya yönlendiren dolandırıcılar, paranın bir an önce yatırılmasını istedi.

Telefon görüşmelerine tanık olan eşinin "bunlar dolandırıcı" demelerine de inanmayan mağdur, aracına binerek bankaya gitti.

Yakınları tarafından olayın emniyete aktarılması üzerine bankaya giden polis ekipleri, ilgili kişinin hesap numarasına bloke koydurdu.

Bu sırada bankaya gelen mağdur, telefonda görüştüğü kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrenince karakola gidip şikayetçi oldu.

Kastamonu, Abana, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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