48 Cup Minikler Şenliği Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Ortakent oldu - Son Dakika
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48 Cup Minikler Şenliği Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Ortakent oldu

15.04.2022 15:48

Muğla'da düzenlenen "48 Cup Minikler Şenliği Futbol Turnuvası"nın kazananı Ortakent oldu.

Muğla'da düzenlenen "48 Cup Minikler Şenliği Futbol Turnuvası"nın kazananı Ortakent oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğlaspor Kulübünün katkılarıyla 12-14 Nisan'da Menteşe Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvaya Bodrumspor, Fethiyespor, Muğlaspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yatağan Sportif, Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü, Köyceğiz 48 SK, Menteşe Belediyespor, Düğerek Güneşspor, Saburhanespor, Yerkesikspor, Bayırspor, Muğla Gençlikspor, Dalaman Esnafspor, Datça 1923, Didimgücü ve Dörtyıldızspor futbol takımları katıldı.

Dört takımdan oluşan 5 grubun birinci ve ikincileri bir üst tura yükseldi. Yarı finalde Datça 1923 Spor Kulübünü eleyen Bodrum temsilcisi, Yatağan Sportif ile oynadığı final maçını kazanarak kupayı Bodrum'a getirdi.

Son yıllarda altyapı liglerinde başarılı olan Ortakent-Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 3 ilçe ve 1 il şampiyonluğu bulunuyor. Yaklaşık bir ay önce de kulübün 13 yaş altı oyuncusu Utku Emre Kırtay, Altınordu FK U13 takımına transfer oldu.

Ortakent-Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Kanat Özsert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"48 Cup gerçekten harika bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kazananın, şampiyonun çok fazla bir önemi yok katılan sporcular gönüllerin şampiyonu. Mücadele eden bütün sporcularıma, bizi her zaman destekleyen velilerimize ve başarılarımızın mimarı Muharrem Dilbil hocamıza çok teşekkür ederim."

48 Cup Minikler Şenliği Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Ortakent oldu
48 Cup Minikler Şenliği Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Ortakent oldu
48 Cup Minikler Şenliği Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Ortakent oldu

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Kaynak: AA

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