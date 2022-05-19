48 günde 651 silah ele geçirildi - Son Dakika
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48 günde 651 silah ele geçirildi

19.05.2022 10:00
48 günde 651 silah ele geçirildi

Adana'da polis 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 silah, 4 bin 763 mermi ele geçirirken her gün meydana gelen onlarca yaralama olaylarının artmasını da önledi.

Adana'da polis 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 silah, 4 bin 763 mermi ele geçirirken her gün meydana gelen onlarca yaralama olaylarının artmasını da önledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. İlk 4 ayda 29 cinayet olayında 30 kişinin öldürüldüğü, her gün ortalama 5 kişinin yaralandığı Adana'da polis bu olayların daha da büyümesinin önüne geçmek için şok baskınlar yapıyor. Polisin yaptığı şok baskınlar ve uygulamalar sayesinde 28 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında 651 silah ve 4 bin 763 mermi ele geçirildi. Bu sayede polis bir çok olayında önüne geçti. Ele geçen bu silahlardan 11'i de kaleşnikof marka uzun namlulu silah. - ADANA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 48 günde 651 silah ele geçirildi - Son Dakika


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