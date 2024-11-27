48 ilde bedava fiyatına arsa satışı başladı - Son Dakika
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Emlak

48 ilde bedava fiyatına arsa satışı başladı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlarla arsa satışı yapmaya başladı. Bu hamleyle, vatandaşların mülk sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeyi hedefleyen TOKİ, arsaları adeta 'sudan ucuz' fiyatlara satıyor.

27.11.2024 10:36
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 882 arsayı açık artırma yöntemiyle satmaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı birçok arsayı satışa sunuyor. Kolay ödeme imkanlarıyla yüzlerce arsa ihaleyle yeni sahiplerini bulacak.

PEŞİNAT ORANI %25

Alıcılar; konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 lira olan toplam 8 milyon 543 bin 235 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 882 arsa, açık artırmayla satılıyor.

SÜREÇ BUGÜN BAŞLADI

Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

48 ilde bedava fiyatına arsa satışı başladı

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Son Dakika Emlak 48 ilde bedava fiyatına arsa satışı başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Levent Kule:
    Ula gariban ne bilsin ihale mihale bu arsaların yeri belli yandaşlar kodamanlar 1 0 Yanıtla
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