48'inci İstanbul Mücevher Fuarı' Görkemli Bir Açılışla Başladı

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası nitelikli, mücevher ihtisas fuarı olan '48'inci İstanbul Mücevher Fuarı' başladı.

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası nitelikli, mücevher ihtisas fuarı olan '48'inci İstanbul Mücevher Fuarı' başladı. Toplam 1250 firmanın yer aldığı ve 120 ülkeden 30 bin ziyaretçinin beklendiği fuarın hedefi 200 milyon dolar



ihracat.



CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 21 - 24 Mart tarihleri arasında gerçekleşen fuarın açılışını, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri (UBM) Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, UBM Asia Senior Vice President David Bondi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuyumcu odası başkanları birlikte yaptı.



"Bu fuarın, 6 milyar doları elde etmeye büyük bir katkısı olacak"



Fuarın güzel bir şekilde başladığını söyleyen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Fuarın ilk gününden çok memnunuz. Eğer ki bu şekilde 4 günü tamamlarsak çok başarılı bir fuar geçirmiş olacağız. Bizim 'turizm' dediğimiz müşterilerimiz var. İzmir'den Alanya'ya kadar olan kıyı şeridindeki müşteri grubumuz. Onlar yoğunlukta çünkü sezona hazırlanıyorlar. Bu sene turizm sezonu çok iddialı gözüküyor. Dolayısıyla ilk gün ağırlıklı olarak tüm turizm kıyısı müşterileri burada. Bu da bizim için iyiye işaret. İç piyasaya geldiğimizde oradaki müşterilerimiz biraz daha sakin. Özellikle altında veya mücevheratta kredi kartına taksit durumunun kaldırılmasından dolayı biraz temkinli alışveriş yapıyorlar. Bunların dışında esas bizim hedefimiz olan, yabancı alıcılar. Bizim en iddialı olduğumuz kısımlardan bir tanesi de bu. Yabancılardan olabildiğince yoğun bir heyetin gelmesini bekliyoruz" dedi.



İhracatçılar Birliği olarak hedeflerini geçen seneye göre yüzde 30 arttırdıklarını vurgulayan Mustafa Kamar, "Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Bu fuarın, 6 milyar doları elde etmeye büyük bir katkısı olacak. Özellikle yabancı alım heyetleri ve VIP alım heyetleri ile bu rakamı böyle fuarlar sayesinde yakalayacağımızı umut ediyorum. Yarın ve yarından sonra daha yoğun bir yabancı alım grubu bekliyoruz. Fuarımız, pazar gününe kadar bu yoğunlukta devam edecek gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.



"Bugüne kadarki en büyük alım heyetini getirdik"



Bu sene, bugüne kadarki en büyük alım heyetini getirdiklerinin altını çizen Kamar, "İhracatçı Birliği olarak yaklaşık 1500'e yakın özel VIP alıcıyı ilk defa Türkiye'ye getirdik. Buradaki konaklamalarını ve uçuşlarını devlet desteği ile biz karşılıyoruz. Bunlar dünyadaki uluslararası büyük alıcılar. Dolayısıyla kaliteli ve verimli müşteriler. Hepsi özellikle seçilmiş alıcılar. Latin Amerika'dan ve Güney Amerika'dan büyük bir alım heyeti getirdik. İspanya'dan alım heyeti getirdik. Bunların yanı sıra Rusya'dan ve Ortadoğu'dan alım heyeti getirdik. Bugüne kadar İhracatçı Birlikleri içerisinde bu bazda alım heyetini yapan hiçbir birlik yok ve bu durumdan da gurur duyuyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Fuara katılım gösteren firmalar gidişattan memnun



Fuara katılım gösteren firmalar ilk günün güzel geçtiğini söylerken, yabancı müşterilerin fuara ilgisinin büyük olduğunu söyledi. Atasay Yönetim Kurulu üyesi Atasay Kamer, "Fuarın öncelikle bereketli geçmesini diliyoruz. İhracatımızın yüzde 80, yüzde 90 bu sektör ile arttığı bir dönem. Mücevher ve takı, Ortadoğu'ya ihracatın çok yapıldığı bir alan. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye 2019 ve 2020 itibariyle dünyada kendi alanında ihracat yapacak ilk 3 ülkeden biri olma yolunda. Bu fuar da bunun başlangıcı" dedi.



Zen Pırlanta markasının ortağı Yiğit Akgün ise, "Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Ocak ayı itibariyle hazırlıklarımıza başladık. Yeni tasarımlarımızı fuara getirdik. Bugün de burada ürünlerimizin beğenilmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.



Lizay Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Serbes de fuara katılımın yoğun olduğunu vurgularken, "Fuara ilgi büyük. Sabah saatlerinden bu yana boş masamız olmadı hiç. İnşallah böyle devam eder. Genel olarak Arap ülkelerinden misafirlerimiz oluyor. Bunun yanı sıra Hindistan, Rusya, Fransa gibi ülkelerden de misafirlerimiz oluyor" şeklinde konuştu.



Koçak Gold Yönetim Kurulu Üyesi Şule Koçak ise, "Gidişattan çok memnunuz. Yoğun bir katılımcı kitlesi var. Büyük hazırlıklar yaptık. Her fuarda yeni tasarımlarımızı sergiliyoruz. Müşterilerimizin beğenisi ise bizi çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.



Sezgin Mücevherat'ın patronu Hakan Sezgin de fuara katılım gösteren firmalar arasında. Fuarın ilk gününden çok memnun olduklarını söyleyen Sezgin, "Türkiye'ye yeni koleksiyonumuzu gösterdiğimiz bir ortam. Bu fuara çok iyi hazırlandık. Önümüzdeki yaz kreasyonumuzu burada sergiliyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan yeni takılarımızı da sergilemekten gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

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