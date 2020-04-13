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48. İstanbul Müzik Festivali, eylül ayına ertelendi
23 dakika önce
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 48. İstanbul Müzik Festivali, COVID-19 salgını sebebiyle olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, eylül ayının ikinci yarısına ertelendi.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 48. İstanbul Müzik Festivali, COVID-19 salgını sebebiyle olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, eylül ayının ikinci yarısına ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:05
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