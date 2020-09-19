48. İstanbul Müzik Festivali "Müzik Rotası" konseri - Son Dakika

48. İstanbul Müzik Festivali "Müzik Rotası" konseri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında "Müzik Rotası" konseri gerçekleştirildi.

48. İstanbul Müzik Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında "Müzik Rotası" konseri gerçekleştirildi.

Festivalin dijital platformu üzerinden izleyiciyle buluşan konserde flütçü Cem Önertürk ile viyolonselist Gökhan Bağcı, Zenith Ensemble ve Selini Quartet sahne aldı.

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisliği Saint Esprit Katedrali, Müzik Rotası'nın mekanlarından ilki oldu. Ünlü mimar Gaspard Fossati'nin eseri olan Barok kilisede, özel projelerde bir araya gelen Cem Önertürk ve Gökhan Bağcı, Bach'tan Bozza'ya uzanan bir programla izleyicinin karşısına çıktı.

Müzik Rotası'nın ikinci durağı Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi'nde Zenith Ensemble, Paganini'nin Üçlü Konçertant'ı ile Schubert'in 1824'te bestelediğinde yeni icat edilmiş, ancak eser 1871'de yayımlandığında artık popülaritesini kaybetmiş bir çalgı olan arpeggione için yazdığı sonatını seslendirdi.

Konserin son durağı olan Schubert Kilisesi'nde ise Selini Quartet, Rus Beşleri içinde özellikle oda müziğine odaklanan tek besteci Borodin'in 1881'de tamamlayarak eşine adadığı 2. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nü icra etti.

Topluluk ayrıca Mozart'ın popülerliği çeşitli filmlerde kullanılmasıyla da pekişen K. 458 sayılı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile 20. yüzyılın yeni müzik akımlarını benimseyen Schulhoff'un Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Beş Parça'sından bölümleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Festival hakkında

Dün akşam İKSV YouTube kanalında ücretsiz olarak yayımlanan Açılış Konseri ve Açılış Töreni ile başlayan festivalin, bu yıl programındaki tüm konserler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrimiçi yayımlanacak.

" Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum yılını kutlayan 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında senfonik eserlerden oda müziğine, geleneksel müziğin örneklerinden klezmere renkli bir repertuvara sahip 20 konser, müzikseverlere ulaşacak.

Festival kapsamında düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri ise İKSV YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Festival boyunca her gün yeni bir konser erişime açılırken, erişime açılan her konser bir ay boyunca yayında kalacak ve izleyiciler bilet aldıkları konserleri izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

Konserleri cep telefonu, tablet, bilgisayar ekranı ve akıllı televizyon gibi farklı cihazlarla izlemenin mümkün olduğu 48. İstanbul Müzik Festivali, 5 Ekim'de sona erecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Müzik Festivali, İstanbul, Müzik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 23:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 48. İstanbul Müzik Festivali 'Müzik Rotası' konseri - Son Dakika

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