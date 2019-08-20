48 milli sporcu Ege'li oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

"Gençler bu projelerin tam merkezinde"

Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar