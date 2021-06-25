48 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU TAŞIRKEN YAKALANAN SANIĞIN TIR'INDA KEŞİF YAPILACAK - Son Dakika

TUZLA'da 48 milyon lira değerinde 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde taşırken yakalanan TIR şoförü Lezgin Hayva (55) savunmasında aracında uyuşturucu olduğunu bilmediğini öne sürdü. TIR dorsesinde 'zula' diye tabir edilen yerin özel tahsis olup olmadığı konusunda makine mühendisi eşliğinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Lezgin Hayva ile avukatı yer aldı. Sanık Hayva kimlik tespiti sırasında okuma yazma bilmediğini ve şoförlük yaptığını söyledi. Sanık Hayva savunmasında, Ben yaklaşık 5 ay önce gelinimin altınlarını bozdurarak ve oğlumun düğününden elde ettiğim paralar ile gelinim adına yani oğlumun eşi adına TIR aldım. TIR şoförlüğü yapıyorum. Van'dan İstanbul'a ev eşyası getirmiştim. İstanbul'a geldiğimde daha önce tanıdığım nakliyeci E.P. isimli kişiyle karşılaştım. Bu kişi bana Van'dan İstanbul'a sigara getirmek isteyen birinin olduğunu söyledi. Bana telefonunu verdi, ben de o kişiyi aradım ve görüşmeyi yaptım. Bana Van'a gidip aracımı sanayide kısa bir süre bırakmamı söyledi. Orada aracıma sigara yükleneceğini belirtti dedi.

UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Sanık Hayva, aracını 4 saatliğine orada bıraktığını ve orada olmadığını öne sürerek 4 saat sonra geldiğimde aynı kişi bana 'Araca eşyalar yüklendi' dedi. Ben de eşya yüklü TIR'la yola çıktım. İstanbul'a geldiğimde polisler beni durdurdular. Araç içerisinde uyuşturucu madde buldular. Ben araç içerisinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum diye konuştu. Mahkeme Başkanı Ahmet Kaya, sanığın sorgu hakimliğinde susma hakkını kullandığını hatırlatınca sanık Ben yakalandığımda halsiz ve bitkindim. O nedenle ifade vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum dedi. Sanık avukatı ise Olayla ilgili istihbarı bilgiler üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal gereğince arama yapılmış, ancak bu hal şartları dosyada mevcut olmadığından arama kararı hukuka aykırıdır. Çünkü araç emniyete çekilmiştir ve sanık da polis marifetiyle emniyete götürülmüştür. Hakimlikten karar alınması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Müvekkilinin kalp hastası olduğunu belirten avukat, Lezgin Hayva'nın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

MAKİNE MÜHENDİSİYLE KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, TIR dorsesinde ele geçen uyuşturucu maddelerin elde edildiği zula diye tabir edilen yerin özel tahsis olup olmadığı hususunda makine mühendisi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi. Sanığın beyanında geçen E.P. isimli kişinin tespit edilmesi için Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına da karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla'da 3 Mart günü sanık Lezgin Hayva'nın kullandığı TIR'ın durdurulduğu ve araç içerisinde 308 kilo 800 gram ve 48 milyon lira değerinde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede sanık Lezgin Hayva'nın Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.