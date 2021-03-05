48 milyon oyuncu Steam'de kontrolcü kullanmış - Son Dakika
Üye Girişi

48 milyon oyuncu Steam'de kontrolcü kullanmış

05.03.2021 12:36
48 milyon oyuncu Steam'de kontrolcü kullanmış

Valve'nin son yaptığı, Steam üzerinde kontrolcü kullanımına yönelik araştırmanın istatistikleri paylaşıldı.

Valve'nin yaptığı araştırmaya göre şimdiye kadar 48 milyon oyuncu Steam'de en az bir oyunda kontrolcü kullanılmış ve günlük kullanıcıların yaklaşık %10'u kontrolcü kullanıyor.

VALVE ARAŞTIRMA SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Gerçek zamanlı strateji oyunlarında kontrolcü kullanımının %1'in altında olduğu biliniyor. Bu durum spor ve dövüş oyunlarında ise %70'in kaykay oyunlarında ise %90'ın üzerinde. Aksiyon ve mecera oyunlarında durum birinci şahıs ve üçüncü şahıs olmasına göre değişiklik gösteriyor. Üçüncü şahıs aksiyon ve macera oyunlarında %40-50 civarında ve FPS oyunlarında ise %7-8 gibi bir istatistik sergiliyor.

Valve bu istatistiklerin oldukça normal olduğunu ifade ediyor. Kontrolcü kullanan hesapların yaklaşık %20'sinin PlayStation kontrolcüsüyle oynadığını dile getiriyor. Bu ortalama Steam genelinde %24 civarında.

Xbox kontrolcüleri ile ilgili genel ortalama verilmese de verilere bakıldığı zaman bu sayısının % 68 civarlarında olduğu görülüyor. Valve bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu durum birçok oyun için oldukça yaygındır. Birçok oyun motoruna entegre vaziyette olduğundan Xbox kontrolcüsü desteği eklemek geliştiriciler açısından oldukça kolay. Bunun bir sonucu olarak da Xbox kontrolcüsü kullanılan oturumların küçük bir kısmının (%17) Steam Girdisi'ni kullandığını görüyoruz. Birçok oyuncu oyuna entegre gelen varsayılan Xbox kontrolcü desteğini kullanmayı tercih eder." dedi.

YORUMLAR
500
Çaykur Rizesporlu Alberk Koç Gençlerbirliği maçını değerlendirdi Çaykur Rizesporlu Alberk Koç Gençlerbirliği maçını değerlendirdi 'BAYRAM TEMİZLİĞİ YAPARKEN KİMYASAL ÜRÜNLERDEN GÖZÜNÜZÜ KORUYUN' 'BAYRAM TEMİZLİĞİ YAPARKEN KİMYASAL ÜRÜNLERDEN GÖZÜNÜZÜ KORUYUN' Steam duyurdu: İşte en çok satan oyunlar Steam duyurdu: İşte en çok satan oyunlar

oyunlar, Steam, xbox, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 48 milyon oyuncu Steam'de kontrolcü kullanmış - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Şoför koltuğunda Başkan Yazıcı vardı! Togg'la sete sert girince fena sarsıldılar
14:08 Son Dakika: Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar hayatını kaybetti
13:57 Temasa geçildi! Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Süper Lig yolunda
13:50 Erdoğan'ın masasından çıkan anket! Rakam vermeden iddialı konuştular
13:37 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Rakam vermediler ama söylem çok iddialı
13:23 İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor
13:07 Emniyet'ten Faruk Fatih Özer açıklaması! İşte adım adım iade süreci
13:02 Ablasını öldürme nedeni ortaya çıktı! Telefonla uygunsuz fotoğraflarını göndermiş
12:56 Ablasını, telefonla gönderdiği fotoğraflar için öldürmüş
12:40 Bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'a takipçilerinden soru yağmuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2023 14:31:52. #1.12#
SON DAKİKA: 48 milyon oyuncu Steam'de kontrolcü kullanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement