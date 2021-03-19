48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı

19.03.2021 12:29
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı, System.String[]

Manisa'da yaşayan Bircan Saray, üzerine kayıtlı faturalı telefon hattına her ay 48 TL öderken son faturanın 4 bin 845 TL gelmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Manisa'da yaşayan Bircan Saray, üzerine kayıtlı faturalı telefon hattına her ay 48 TL öderken son faturanın 4 bin 845 TL gelmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. Faturanın neden bu kadar fazla geldiğini öğrenmek için GSM operatörü bayisine giden kadın kendi telefon hattı üzerinden 3 taksitle yaklaşık 15 bin TL'lik 3 telefon alındığını öğrenince konuyu yargıya taşıdı.

Manisa'da yaşanan dolandırıcılık olayı pes dedirtti. Manisalı Bircan Saray isimli kadın kendi adına kayıtlı faturalı telefon hattına her ay 48 TL civarında fatura bedeli öderken son ay gelen 4 bin 845 TL'lik fatura karşısında şok oldu. Faturanın neden bu kadar fazla geldiğini öğrenmek için 16 Mart tarihinde gittiği GSM operatöründe hat üzerine bir cihaz alındığını öğrendi. Kendisinin böyle bir telefonu almadığını belirtmesine rağmen sorunu çözülmeyen Bircan Saray internet üzerinden cihazı alımının kapanmasını talep etti. Yaptığı başvurunun aynı akşamı faturalı hattı üzerine iki cihaz daha alınan ve aylık fatura bedeli 4 bin 845 TL'ye çıkan Bircan Saray olayı yargıya taşıdı.

Telefonuna gelen mesajla gerçeği öğrendi

Kendisinin yaklaşık 6 yıldır aynı GSM operatörünü kullandığını kaydeden Bircan Saray, "16 Mart tarihinde sabah işe gelirken bir güncel fatura mesajı geldi bana. Normal faturam 45-48 TL civarındayken '100 TL geçtiniz' diye bir mesaj geldi. Bunun üzerine telefonumdaki uygulamadan bakarak 3 bin 250 TL fatura olduğunu gördüm. Daha sonra GSM operatörünü aradığımda fatura hattım üzerinden cihaz alımı bulunduğunu söylediler. Bunun bana ait bir alım olmadığını beyan ettim ve itirazda bulundum. Ertesi gün suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gittiğimde yine GSM operatörünü aradığımda 2 tane daha cihaz alımı olduğunu söylediler. Faturamın daha fazla yükseldiğini öğrendim. Bunların hiçbiri bana ait değil ama üzerimde görünen bir cihaz alımı var ve yüksek bir meblağda. 3 taksit halinde aylık faturası 4 bin 845 TL görünmekte şuanda" dedi.

Adli süreci başlattı

Kullandığı GSM operatörünün Manisa'daki şubesine gittiğinde kendisinin müşteri hizmetlerine bağlanması gerektiğini söylediklerini anlatan Saray, "Oradan çıkıp müşteri hizmetlerini aradığımda 'Her şey sizin üzerinizden ve online alışveriş yapılmış' dediler. Bana ait olmadığını söylediğim halde bu şekilde cevap verdiler. İtiraz ettiğim için şikayet dilekçesi oluşturdular. Şimdilik bekleme sürecindeyiz. Adliyeye gidip suç duyurusunda da bulundum. Bir yandan da adli süreci bekliyorum" diye konuştu.

"Hiçbir şekilde yardımcı olmadılar"

GSM operatörünün kendisine hiçbir şekilde yardımcı olmadığını kaydeden Saray şunları söyledi:

"Telefonda yüklü olan GSM operatörünün uygulamasından online alışveriş üzerinden yapmışlar. O yüzden bilgiler sadece bana ait olarak gözüküyormuş bunun dışında herhangi bir başka bilgiye ulaşamadıklarını söylediler. Telefon yada cihaz ilk aldığınızda bütün bilgilerimizi alıyorlar zaten. Ben telefonumu taşımıştım o süreçte de bütün bilgilerimizi aldılar. Muhtemelen bu bilgilerden yola çıkılarak böyle bir dolandırıcılık olmuştur diye düşünüyorum. Şuanda güncel faturam 4 bin 845 TL. önümüzdeki ayın 15'inde ödeyeceğim. Ne kadar artar ya da ne kadar düşer bilmiyorum ama görünen fatura şuanda öyle. Telefonu alanlar 3 taksite böldürmüşler. İlk faturam 4 bin 845 TL. 3 taksit halinde ödeyeceğim. Online satışa kapanmasını istedim ama hiçbir şekilde bu işlemin kendileri tarafından yapılmadığını söylediler. Daha farklı nasıl yapabilirim dedim bu konuda da bana yardımcı olmadılar. Şuan hattım online alışverişe de kapatılmadı. Bana sadece cihazların gönderiminin durdurulduğunu söylediler. İlk itiraz ettiğimde tek bir cihaz görünüyordu. Daha sonra suç duyurusuna gittiğimde tekrar iki telefon daha alındığını, itiraz etmeme rağmen iki telefonun daha satışının gerçekleşti. Bunlar için tekrar başvuruda bulundum. 3 telefonun da gönderimi durduruldu ama online satış durdurulmadı. Herhangi bir satış tekrar gerçekleşir mi diye sorduğumda 'İtiraz dilekçenizi oluşturduk, başka yapabileceğimiz bir işlem yok' dediler. GSM operatörünün bana bu konuda hiçbir desteği olmadı. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim yaptığım bir alışveriş yok sadece ismim ve benim adıma yapılan bir alışveriş gözükmekte. Olayın bir an önce çözümlenmesini istiyorum. İlk cihaz alımı yapıldığı sırada diğer iki telefon için itirazda bulunduğumda ilk telefon için bin 500 TL kredi kartından bir ödeme yapıldığını söylediler. Kart bilgilerini yada kartın kim tarafından ödendiğini öğrenmeye çalıştım 'Bununla ilgili olarak da hiçbir şey göremiyoruz. Kart bilgilerini göremiyoruz. Sadece sizin adınıza yapılan alışverişi görüyoruz' diyerek bununla ilgili olarak da bir bilgi vermediler. İzmir Karşıyaka tarafından bir adres verilmiş. Bunu da dile getirdim. İzmir'le hiçbir bağlantım yok, Manisa merkezde oturuyorum. Bu konuyla ilgili de hiçbir bilgim yok dedim." - MANİSA

48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı

Cep Telefonu, Türk Lirası, Manisa, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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