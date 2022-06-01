48 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yunus timlerine yakalandı - Son Dakika
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48 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yunus timlerine yakalandı

01.06.2022 10:44
48 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yunus timlerine yakalandı

Antalya'da toplam 7 ayrı olaydan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen bir kişi devriye görevi yürüten Yunus polisleri tarafından yakalandı.

Antalya'da toplam 7 ayrı olaydan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen bir kişi devriye görevi yürüten Yunus polisleri tarafından yakalandı.

29 Mayıs 2022 günü Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği'ne (Yunuslar) bağlı timler devriye görevini ifa ederken, Yeşildere Mahallesi ara sokaklarda şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şahıs kimliğinin yanında olmadığını fakat isminin A.B. olduğunu ve kimlik numarasını ezbere bildiğini beyan etti.

Yapılan kimlik sorgulamasında şahsın kaydının olduğu ancak aranan şahıslardan olmadığı anlaşılmış, şahsın tedirgin hareketlerde bulunması üzerine yapılan detaylı incelemede gerçek isminin Ü.Y. olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede ise; "Birden fazla kişi ile gece vakti yağma", 3 adet "dolandırıcılık", 2 adet "güveni kötüye kullanma", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak" olmak üzere; toplam 7 ayrı olaydan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilmiştir.

Yakalanan Ü.Y. hakkında yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 48 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yunus timlerine yakalandı - Son Dakika


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