Silivri'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Silivri'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı

12.10.2022 13:09
Silivri'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı

SİLİVRİ'de hakkında 43 ayrı suçtan arama kararı ve 48 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.

SİLİVRİ'de hakkında 43 ayrı suçtan arama kararı ve 48 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli T.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 ayrı suçtan hakkında aranma kararı bulunan şüpheli T.P.'nin Silivri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu ihbarını aldı. Ekipler, 11 Ekim Salı günü saat 01.00 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında T.P. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, N.T. ismine düzenlenmiş 1 sürücü belgesi, 1 amatör denizci belgesi ve 1 telsiz operatörü yeterlilik belgesi ele geçirildi. Şüphelinin, 'Dolandırıcılık' suçundan 28, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 14 olmak üzere toplam 43 arama kaydı olduğu öğrenildi. T.P. hakkında bu suçlardan toplam 48 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis ve 195 bin 260 lira para cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan T.P. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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