Son Dakika Haberleri: 480 kişilik iş için 6 bin 583 kişi başvurdu
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480 kişilik iş için 6 bin 583 kişi başvurdu

1 saat önce

Isparta'da İş-Kur İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere alınacak 300 temizlik görevlisi ve 180 güvenlik görevlisi için toplamda 6 bin 683 kişi başvurdu.

480 kişilik iş için 6 bin 583 kişi başvurdu, System.String[]

Isparta'da İş-Kur İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere alınacak 300 temizlik görevlisi ve 180 güvenlik görevlisi için toplamda 6 bin 683 kişi başvurdu.


İş-Kur İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere alınacak 300 temizlik görevlisi ve 180 güvenlik görevlisi için toplamda 6 bin 683 kişi başvurdu. Kura çekimi 6 Mart Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılırken, başvuranlar heyecanla kurayı takip etti. Spor salonunu dolduran vatandaşlar heyecanla isimlerinin okunmasını bekledi. Temizlik görevlisi için Isparta merkezde 153, güvenlik görevlisi için ise 180 kişi için kura çekiminin ardından isimler belli oldu. - ISPARTA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:16 Kaynak: İHA
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