480. Uluslararası Mesir Festivali'nde bazı etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 480. Uluslararası Mesir Festivali'nde bazı etkinlikler iptal edildi - Son Dakika

480. Uluslararası Mesir Festivali'nde bazı etkinlikler iptal edildi

6 saat önce

Bu yıl 480'incisi planlanan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin uluslararası boyutu ile konser etkinlikleri iptal edildi.

480. Uluslararası Mesir Festivali'nde bazı etkinlikler iptal edildi, System.String[]

Bu yıl 480'incisi planlanan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin uluslararası boyutu ile konser etkinlikleri iptal edildi.

Festival komitesi üyelerinden alınan bilgiye göre bu yıl 14-19 Nisan'daki festivalde yapılması planlanan konserler ve uluslararası katılımın gerçekleştiği etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Festivalde diğer etkinliklerle ilgili komitenin değerlendirme aşamasında olduğu da belirtildi.

21 Mart'ta Nevruz Bayramı'nda mesir karma töreniyle başlaması hedeflenen festivalde, 19 Nisan'da Sultan Cami ve kubbelerinden 7 ton mesir macunu saçılması öngörülüyor.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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