480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışa hazır - Son Dakika

480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışa hazır

TRAKYA'da nitelikli yatak sayısını artırıp, sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışına günler kaldı.

480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışa hazır, System.String[]

TRAKYA'da nitelikli yatak sayısını artırıp, sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışına günler kaldı. Hastanenin yapımını üstlenen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak, beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce proje, ihale ve yapım süreçleri yürütülen Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışına sayılı günler kaldı. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yapımını gerçekleştiren Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, düzenlediği basın toplantısıyla hastanenin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Akın, Tekirdağ'ın son yıllardaki gelişimini destekleyecek, hak ettiği bir yatırım kazandırmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Büyük bir gururla hastanenin hizmete girmesini bekliyoruz. Türkiye'de son yıllarda her alanda gelişme göstererek, gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapımı üstlenilen şehir hastanesine kavuşmak için sayılı günler kaldı. Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak" dedi.

'GURURLA BEKLİYORUZ'Projenin sözleşmede taahhüt edilen şekliyle 24 aylık kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini belirten Selim Akın, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim işlemleri yapıldıktan sonra faaliyete geçeceğini ifade etti.Akın, "Tekirdağ'a sağlık sisteminin en son teknoloji ve donanımını kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak 2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri'ni tamamlayıp, sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesini bekliyoruz" dedi.'700 KİŞİYE DEVAMLI İSTİHDAM YARATACAK'Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara 'ücretsiz' sağlık hizmeti verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı, 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı'nca, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak. İnşaat süresince 1250 kişilik istihdamın yaratıldığı hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi hizmet personeli olarak tam zamanlı görev yapacak.Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 486 yatağının 374'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Bu kapasitenin 162'si tek kişilik ve 107'si çift kişilik olarak dağılıyor. Hastanede 2 oda yanık birimi için ayrılırken, 8 mahkum odası da yer aldı. Hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80'inin altyapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Buna göre Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip, yatak kapasitesi 566'ya kadar yükseltilebilecek. 18 AMELİYATHANE BULUNUYORTekirdağ Şehir Hastanesi son dönemde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi bakımından da öne çıkacak. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakım olarak ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor. 124 poliklinik ve uluslararası standartlarda 18 ameliyathanenin yer aldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi içerdiği özellikler bakımından ilklerin merkezi de olacak. Hastanede Trakya Bölgesi'nde ilk olacak tek kişilik anne-bebek uyumu odalarından 4 adet, anne otelinde ise 14 adet özel yatak yer alacak. Bölge için bir yenilik olacak tüp bebek merkezi de hastanede yer alacak.DEPREME DAYANIKLI YAPILDITekirdağ'da kapılarını açacak dev tesis aynı zamanda Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen 651 deprem izolatörü yer alıyor. Uygulanan bu sistem sayesinde deprem riski taşıyan Tekirdağ'da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edebilecek.Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi. Binanın 6 bin metrekarelik yeşil çatısındaki güneş enerji panelleri sayesinde hastanenin sıcak suyu güneşten karşılanıyor. 35 bin metrekarelik özel peyzaj ve yeşil alana sahip hastanede 2 adet açık hava çocuk oyun alanı yer alıyor.Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 1054'ü açık, 297'si kapalı toplam 1351 araçlık otoparkın yanı sıra 1 kilometrelik bisiklet yolu, helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışa hazır - Son Dakika

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