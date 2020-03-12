480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne 'Korona virüsü' engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel 480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne 'Korona virüsü' engeli - Son Dakika

480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne 'Korona virüsü' engeli

6 saat önce

Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin "Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni", "Nevruz Bayramı" kutlamaları ve saçım töreni olmak üzere tüm etkinlikleri korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi nedeniyle iptal edildi.

480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne 'Korona virüsü' engeli, System.String[]

Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin "Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni", "Nevruz Bayramı" kutlamaları ve saçım töreni olmak üzere tüm etkinlikleri korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi nedeniyle iptal edildi.


Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni ve 19 Nisan'daki saçım töreni korona virüsüne takıldı. Virüsün Türkiye'de de görülmesi nedeniyle ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni iptal edildi. Manisa Cumhuriyet Meydanında 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve ardından kortej yürüyüşü sonrası yapılması planlanan karma töreni bu yıl yapılmayacak.


Öte yandan festivalin en önemli kısmını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Mesir Macunu Saçım töreni de iptal edildi. 480 yıldır Nevruz Bayramıyla birlikte Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden saçılan Manisa Mesir Macunu bu yıl korona virüsü nedeniyle saçılmayacak. Festival komitesi tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor. - MANİSA

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
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