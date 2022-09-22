Iğdır haberleri | 483 kaçak göçmen, Iğdır'dan Afganistan'a gönderildi - Son Dakika
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Iğdır haberleri | 483 kaçak göçmen, Iğdır'dan Afganistan'a gönderildi

22.09.2022 10:20

Iğdır yerel gündem haberine göre TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 483 düzensiz göçmen, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 483 düzensiz göçmen, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Iğdır ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakalanan 483 düzensiz göçmen için yapılan işlemin ardından geri gönderme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. 20 ve 21 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2 ayrı charter seferiyle 483 göçmen ülkelerine gönderildi.Yetkililer, Iğdır'dan gönderilen kaçak göçmen sayısının 4 bin 397'ye ulaştığını bildirdi.


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Kaynak: DHA

Bülent Aydın, Afganistan, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır haberleri | 483 kaçak göçmen, Iğdır'dan Afganistan'a gönderildi - Son Dakika

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