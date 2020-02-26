483 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 483 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

483 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da 483 gram bonzai ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

483 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da 483 gram bonzai ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları E.S.'yi yakaladı.


Gözaltına alınan E.S. ile birlikte 483,02 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlana E.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:53 Kaynak: İHA
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