483 gram bonzai ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 483 gram bonzai ile yakalandı - Son Dakika

483 gram bonzai ile yakalandı

6 saat önce

Samsun'da narkotik polisi bir kişiyi 483 gram bonzai ile yakalayarak gözaltına alındı.

483 gram bonzai ile yakalandı, System.String[]

Samsun'da narkotik polisi bir kişiyi 483 gram bonzai ile yakalayarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları E.S.'yi yakaladı.


Gözaltına alınan E.S. ile birlikte 483,02 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlana E.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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