Son Dakika Haberleri: 49 bin 77 öğrenci, 3 bin 436 öğretmenden 'Barış Pınarı Harekatı' için asker selamı
Son Dakika Güncel 49 bin 77 öğrenci, 3 bin 436 öğretmenden 'Barış Pınarı Harekatı' için asker selamı

49 bin 77 öğrenci, 3 bin 436 öğretmenden 'Barış Pınarı Harekatı' için asker selamı

1 saat önce

49 bin 77 öğrenci, 3 bin 436 öğretmenden 'Barış Pınarı Harekatı' için asker selamıKIRIKKALE - Kırıkkale'de eğitim gören 49 bin 77 öğrenci ve 3 bin 436 öğretmen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için İstiklal Marşı okuyup, asker selamı verdi.

49 bin 77 öğrenci, 3 bin 436 öğretmenden 'Barış Pınarı Harekatı' için asker selamı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de eğitim gören 49 bin 77 öğrenci ve 3 bin 436 öğretmen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için İstiklal Marşı okuyup, asker selamı verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanmasının ardından Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. İl genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, 49 bin 77 öğrenci ve 3 bin 436 öğretmen okul bahçelerinde açılan Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okuyup, asker selamı verdi.

Gündoğdu Manas İlkokulunda ise okul bahçesinde vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazan öğrenciler, Türk bayrağı açıp slogan attı. Mehmetçiğe selam etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Aslında bu akşam güzel bir haber aldık. Türkiye kazandı, biz kazandık. Tüm 82 milyon kazandı. Bir ateşkes ilan edildi. Biz yine de burada askerimize selam olsun diyoruz. Türk milleti hep birlikte olduğu bu tür zor durumlarda hep tek yürek olduğunu buradan göstermek istedik" şeklinde konuştu.

49 bin 77 öğrenci, 3 bin 436 öğretmenden 'Barış Pınarı Harekatı' için asker selamı

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:08 Kaynak: İHA
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