Son Dakika Haberleri: 49. Dünya Ekonomik Forumu

49. Dünya Ekonomik Forumu

1 saat önce

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, uluslararası düzenin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkede artan dengesizliklerle başa çıkmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

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Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, uluslararası düzenin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkede artan dengesizliklerle başa çıkmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Vang, WEF'in kurucusu Klaus Schwab'la birlikte gerçekleştirilen özel oturumda konuştu.

Vang Çişan, Çin'in büyümede gösterdiği başarının "tabakta sunulmadığını", ancak "çok çalışmayla" başarıldığına işaret ederek, ülkesinin reformları genişletmeye ve piyasasını uluslararası şirketlere daha fazla açmaya odaklanacağını söyledi.

Çin'in geniş pazarı ve gittikçe artan tüketimi ile küresel büyümeye katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Vang, ülkesinin küreselleşmeden kaynaklanan sorunları çözmek için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu bildirdi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang, uluslararası düzenin ciddi tehdit altında bulunduğuna işaret ederek, "Birçok ülkede artan dengesizliklerle başa çıkmak için birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

Vang Çişan, Çin ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,6 büyüdüğünü hatırlatarak, "Bu rakam hiç de düşük değil, oldukça önemli bir rakam. Hız önemli, ancak kaliteli ve verimli büyüme daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl belirsizliklerin çok fazla olacağına işaret eden Vang, "Ancak kesin olan şu ki Çin'in büyümesi devam edecek ve sürdürülebilir olacak." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:32 Kaynak: AA

İsviçre, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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