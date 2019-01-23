Son Dakika Haberleri: 49. Dünya Ekonomik Forumu

49. Dünya Ekonomik Forumu

39 dakika önce

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, "Maalesef ülkemizin topraklarının yüzde 20'si Rusya tarafından işgal edildi ve Rusya Gürcistan'a yönelik agresif adımlar atmakta.

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Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, "Maalesef ülkemizin topraklarının yüzde 20'si Rusya tarafından işgal edildi ve Rusya Gürcistan'a yönelik agresif adımlar atmakta. Bu son derece acı soruna karşı bizim cevabımız demokrasimizin pekiştirilmesi ve ekonomimizin sürdürebilir kalkınması olacak." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Başbakan Bakhtadze, "Eurasia in a New Global Context" panelinde konuştu.

Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunu yaşadığını belirten Bakhtadze, "Maalesef ülkemizin topraklarının yüzde 20'si Rusya tarafından işgal edildi ve Rusya Gürcistan'a yönelik agresif adımlar atmakta. Bu son derece acı soruna karşı bizim cevabımız demokrasimizin pekiştirilmesi ve ekonomimizin sürdürebilir kalkınması olacak." diye konuştu.

Bakhtadze, işgale karşı Gürcistan'ın cevabının demokrasi ve ekonominin güçlendirilmesi olduğunu dile getirdi.

Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecine değinen Bakhtadze, yatırımcıların bir ülkeye girmesi için orada istikrar ve güvenliğin olmasının şart olduğunu, NATO'ya girmesiyle ülkesinin daha güvenli bir hale geleceğini kaydetti.

Bakhtadze, "Bölgemizin istikrara ihtiyacı var. Bölgemizde ekonominin başarılı olabilemsi için tüm ön koşullar mevcut." diye konuştu.

Bakhtadze Koç Holding yönetimine Gürcistan ekonomisini anlattı

Bu arada, Başbakan Bakhtadze, Foruma katıla Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nu kabul ederek, Gürcistan ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Gürcistan Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Bakhtadze'nin Çakıroğlu'na Gürcistan hükümetinin yatırım alanında planladığı reformlar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Koç Holding'in Gürcistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirdikten sonra belirli iş birliği adımlarının daha sonra atılması konusunda mutabık kalındı." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Gürcistan, Güncel
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