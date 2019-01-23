Son Dakika Haberleri: 49. Dünya Ekonomik Forumu - Japonya Başbakanı Abe

49. Dünya Ekonomik Forumu - Japonya Başbakanı Abe

1 saat önce

- Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşması İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, forum kapsamında düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı.

- Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşması İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, forum kapsamında düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:30 Kaynak: AA

İsviçre, Japonya, Güncel
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